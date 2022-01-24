Boğaziçi’nin seçilmiş temsilcilerinden dekanların görevden alınmasına tepki

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) üyesi bir grup akademisyen, ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci’nin üç dekanı görevden alınmasına eleştirdi: Hukuksuz.

Kararı kabul etmeyeceklerini belirten akademisyenler, üniversitenin akademik özgürlüğünü ve kurumsal özerkliğini savunmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

19 Ocak günü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan görevden alınmıştı.

18 Ocak 2022 tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alındığı belirtilen karar dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazıyla tebliğ edilmişti. İnci’nin dekanlara gönderdiği yazıya söz konusu YÖK toplantısındaki karar eklenmemiş, dekanlara görevden alınma gerekçeleri açıklanmamıştı.

Seçilmiş dekanların derhal göreve iade edilmesini talep eden senato ve ÜYK üyeleri, ‘Boğaziçi Üniversitesi’nin Temel İlkeleri: Kamu Üniversitelerinin Yapı ve İşleyişi’ başlıklı belgedeki esaslar doğrultusunda meşru ve hukuki haklarını kullanmaya ve Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik özgürlük ve kurumsal özerklik anlayışını, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkelerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.

‘Hukuka aykırı bir şekilde görevden alındılar, kabul etmiyoruz’

Açıklama şöyle:

“Öğretim üyelerinin büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş ve görevlerini liyakat, ciddiyet ve sorumlulukla yürütmekte olan Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarının aynı tarihte görevden alındıkları bilgisi Rektörlük tarafından Üniversite kamusu ile paylaşılmıştır. 2547 sayılı kanun uyarınca dekanların bu şekilde görevden alınması mümkün değildir. Üç Dekanımızın hukuka aykırı bir şekilde görevden alınmalarını kabul etmiyoruz. Hukuken mümkün olmayan bu işleme son verilip derhal görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz.

‘Akademik özgürlük ve kurumsal özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz’

Üniversitemizin kuruluşundan itibaren geliştirilen ve kurumsal kimliğimizin temelini oluşturan esaslar 2012’de Senatomuz tarafından kabul edilmiş ‘Boğaziçi Üniversitesi’nin Temel İlkeleri: Kamu Üniversitelerinin Yapı ve İşleyişi’ belgesinde ifade bulmuştur. Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri olarak, bu esaslara aykırı uygulamaları engellemek üzere meşru ve hukuki haklarımızı kullanmaya, üniversitemizin akademik özgürlük ve kurumsal özerklik anlayışını, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkelerini savunmaya devam edeceğiz.“

Prof. Dr. Ümit BİLGE, Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi

Prof. Dr. Taner BİLGİÇ, Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Gülcan ERÇETİN, Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi

Prof. Dr. Çiğdem KAFESCİOĞLU, Fen-Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi

Prof. Dr. Cengiz KIRLI, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mutlu KOCA, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili

Prof. Dr. Ayşe MUMCU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi

Prof. Dr. Ünal ZENGİNOBUZ, Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim Fakültesi’nin dekanlığını Makina Mühendisliği öğretim üyesi yapacak

Bu açıklamanın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, elektronik belge sistemi üzerinden ilgili bölümlerin başkanlarına YÖK Başkanı Erol Özvar imzalı bir yazı göndererek eğitim fakültesi dekanlığının yeni bir dekan atanana kadar rektör yardımcısı ve makine mühendisliği bölümü öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez’in ‘uhdesinde yürütülmesi teklifinin’ onaylandığını duyurdu.

Sönmez aynı zamanda mühendislik fakültesi dekan vekili, öğrenci işleri dekanı ve burs ofisi koordinatörü olarak görev yapıyor.