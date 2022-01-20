Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden görevden alınan dekanlara bir destek de sosyal medyadan

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Naci İnci’nin üç fakülte dekanını görevden almasını kampüste protesto eden Boğaziçili öğretim üyeleri bir de Twitter üzerinden kampanya başlattı: ‘#BoğaziciHepimizin’, ‘#KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz’

Fotoğraf: Can Candan

İnci, Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’u görevden almıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alındığı belirtilen karar dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazıyla tebliğ edilmişti. Dekanlara gönderilen yazıda görevden alınma gerekçeleri açıklanmamışken, İnci Twitter hesabı üzerinden üç dekanın görevine son verilmesinde ‘disiplin suçu’nu gerekçe göstermişti.

Her gün rektörlük binası önünde nöbet tutan akademisyenler bugün 259’uncu nöbetten önce söz konusu fakültelerin önünde toplanarak görevden alma kararlarını protesto etti; kararlardan dönülmesini istedi.

Boğaziçili öğretim üyeleri aynı zamanda Twitter üzerinden de bir kampanya başlatarak atanmış yönetimin seçilmiş dekanları görevden almasının üniversitelerinin özerkliğine bir müdahale olduğunu, bunu kabul etmediklerini, ülke gençlerinin parasız nitelikli eğitim alma hakkından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Akademisyenlerden bazılarının paylaşımları şöyle:

Seçilmiş üç dekanımızın görevden alınması Boğaziçi Üniversitesi özerkliğine yönelik bir müdahaledir. Bu müdahaleyi kabul etmiyoruz, ülkemiz gençlerinin parasız nitelikli eğitim alma hakkından ve özerkliğimizden vazgeçmiyoruz! #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz #BoğaziciHepimizin pic.twitter.com/c6UdGqlELU — Şemsa Özar (@semsaozar) January 20, 2022

#BoğaziçiHepimizin Seçilmiş üç dekanımızın görevden alınması Boğaziçi Üniversitesi özerkliğine yönelik bir müdahaledir. Bu müdahaleyi kabul etmiyoruz, ülkemiz gençlerinin parasız nitelikli eğitim alma hakkından ve özerkliğimizden vazgeçmiyoruz! #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz pic.twitter.com/6JbfcAvaRl — Albert Ali Salah (@SzassTam) January 20, 2022

#BoğaziçiHepimizin Seçilmiş üç dekanımızın görevden alınması Boğaziçi Üniversitesi özerkliğine yönelik bir müdahaledir. Bu müdahaleyi kabul etmiyoruz, ülkemiz gençlerinin parasız nitelikli eğitim alma hakkından ve özerkliğimizden vazgeçmiyoruz! #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz pic.twitter.com/QbwC10UPGw — Hande Sart (@zhsart) January 20, 2022

#BoğaziçiHepimizin Seçilmiş üç dekanımızın görevden alınması Boğaziçi Üniversitesi özerkliğine yönelik bir müdahaledir. Bu müdahaleyi kabul etmiyoruz, ülkemiz gençlerinin parasız nitelikli eğitim alma hakkından ve özerkliğimizden vazgeçmiyoruz! #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz — Burçay Erus (@burcayerus) January 20, 2022

#BoğaziciHepimizin #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz

Seçilmiş üç dekanımızın görevden alınması Boğaziçi Üniversitesi özerkliğine yönelik bir müdahaledir. Bu müdahaleyi kabul etmiyoruz, öğrencilerimizin parasız nitelikli eğitim alma hakkından ve özerkliğimizden vazgeçmiyoruz pic.twitter.com/UwQlLg919P — dilek cinar (@dlkcinar) January 20, 2022

Seçilmiş üç dekanımızın görevden alınması Boğaziçi Üniversitesi özerkliğine yönelik bir müdahaledir. Bu müdahaleyi kabul etmiyoruz, ülkemiz gençlerinin parasız nitelikli eğitim alma hakkından ve özerkliğimizden vazgeçmiyoruz! #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz #BoğaziçiHepimizin pic.twitter.com/5fqjIFvV74 — Senem Yıldız (@yildiz_senem) January 20, 2022

#BoğaziçiHepimizin



Seçilmiş üç dekanımızın görevden alınması Boğaziçi Üniversitesi özerkliğine yönelik bir müdahaledir.



Bu müdahaleyi kabul etmiyoruz, ülkemiz gençlerinin parasız nitelikli eğitim alma hakkından ve özerkliğimizden vazgeçmiyoruz! #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz pic.twitter.com/O8sMzVSnef — Tolga Sutlu (@TolgaSutlu) January 20, 2022

#BoğaziçiHepimizin



Seçilmiş üç dekanımızın görevden alınması Boğaziçi Üniversitesi özerkliğine yönelik bir müdahaledir.



Bu müdahaleyi kabul etmiyoruz, ülkemiz gençlerinin parasız nitelikli eğitim alma hakkından ve özerkliğimizden vazgeçmiyoruz! #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz pic.twitter.com/wnQdflGPxr — Mert Arslanalp (@arslanalp_mert) January 20, 2022