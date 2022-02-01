Boğaziçi’nde görevden alınan dekanların yeri rektör ve yardımcılarıyla dolduruldu

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Prof. Dr. Naci İnci, görevden aldığı fen edebiyat fakültesi dekanı Özlem Berk Albachten’in yerine kendini; görevden aldığı iktisadi idari bilimler fakültesi dekanı Metin Ercan’ın yerine ise yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu’nu vekaleten atadı.

Bir diğer görevden alınan eğitim fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’un yerine ise 24 Ocak’ta yine rektör yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez atanmıştı.

İnci, Albachten, Ercan ve Bayyurt’u 19 Ocak’ta görevden almıştı.

18 Ocak tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alındığı belirtilen karar dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazıyla tebliğ edilmişti. İnci’nin dekanlara gönderdiği yazıya söz konusu YÖK toplantısındaki karar eklenmemiş, dekanlara görevden alınma gerekçeleri açıklanmamıştı.