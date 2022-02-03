Boğaziçi’ndeki tüm bölümlerden görevden alınan dekanlara destek

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki tüm bölümler ortak bir açıklama yayınlayarak hukuk fakültesi programının usule aykırı olarak senatodan geçmesini tepki gösteren akademisyenlere ve görevden alınan üç dekana destek verdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’nı atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci, 19 Ocak’ta eğitim, fen-edebiyat ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanlarını 18 Ocak tarihli YÖK toplantısının kararını gerekçe göstererek görevden almıştı. İnci sonrasında söz konusu fakültelere kendisi ve iki yardımcısını atamıştı.

Bu yeni atamalarla birlikte şu an Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nda seçilmiş bir dekan görev almıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde dün gerçekleşen senato toplantısında, 7 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’deki cumhurbaşkanı kararıyla kurulmasına karar verilen hukuk fakültesinin lisans programı Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderilmek üzere oylamaya sunulmuştu.

Senato üyesi akademisyenlerin ilgili alt kurul ve komisyonlardan geçmeden görüşülmesine itiraz ettiği program oy çokluğuyla YÖK’e gönderilmek üzere Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’ndan geçmişti.

Toplantının ardından açıklama yapan bir grup akademisyen usule aykırı uygulamayla senato ve tüm kurul ve komisyonların ‘tamamen işlevsiz hale getirildiğini, bunun üniversitenin kurumsal yapısına bir darbe niteliği taşıdığını ve üniversiteye telafisi zor hasarlar vereceğini’ belirtmişti.

Akademisyenlerin açıklamasına destek veren 29 bölümün ortak açıklamasının tam metni şöyle:

“Görev başında olan üç seçilmiş Dekanımız, 19 Ocak günü hukuka ve üniversite özerkliğine aykırı biçimde görevden alınmışlardır. Bunun üzerine, bir grup ÜYK üyemiz ve Senatörümüzün kaleme almış olduğu aşağıdaki duyuruya yürekten katılıyor, imzalıyoruz.

Öğretim üyelerinin büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş ve görevlerini liyakat, ciddiyet ve sorumlulukla yürütmekte olan eğitim fakültesi, fen edebiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanlarının aynı tarihte görevden alındıkları bilgisi rektörlük tarafından üniversite kamusuyla paylaşılmıştır. 2547 sayılı kanun uyarınca dekanların bu şekilde görevden alınması mümkün değildir. Üç dekanımızın hukuka aykırı bir şekilde görevden alınmalarını kabul etmiyoruz. Hukuken mümkün olmayan bu işleme son verilip derhal görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz. Üniversitemizin kuruluşundan itibaren geliştirilen ve kurumsal kimliğimizin temelini oluşturan esaslar 2012’de senatomuz tarafından kabul edilmiş ‘Boğaziçi Üniversitesi’nin Temel İlkeleri: Kamu Üniversitelerinin Yapı ve İşleyişi’ belgesinde ifade bulmuştur. Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri olarak, bu esaslara aykırı uygulamaları engellemek üzere meşru ve hukuki haklarımızı kullanmaya, Üniversitemizin akademik özgürlük ve kurumsal özerklik anlayışını, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkelerini savunmaya devam edeceğiz.