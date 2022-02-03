İnci ve Erdoğan’a Boğaziçi mektubu: Akademik özgürlüğe saygı gösterin

Tehlikedeki Akademisyenler (SAR) ağı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Prof.Dr.Naci İnci’nin üç akademisyeni görevden almasını eleştirdi.

SAR’ın mektubunda ‘akademik özgürlük ve kurumsal özerkliğe saygı gösterilmesi’ istendi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde fen edebiyat, iktisadi ve idari Bilimler ve eğitim fakültesinin dekanı görevden alınmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alındığı belirtilen karar dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazıyla tebliğ edilmişti. İnci’nin dekanlara gönderdiği yazıda söz konusu YÖK toplantısındaki karar eklenmemiş, dekanlara görevden alınma gerekçeleri açıklanmamıştı.

SAR Boğaziçi’nde bir yıl boyunca artan akademik özgürlük ve kurumsal özerklik ihlallerine ilişkin derinden endişelendiğini belirtti: “Boğaziçi Üniversitesi’nin kamu yararına hizmet eden kaliteli yükseköğretimi sunmaya devam edebilmesi için, bu haksız görevden almaları tersine çevirmenizi, rektör atama sürecinin fakülte merkezli geleneklerini geri kazanmanızı ve öğretim üyelerinin akademik özgürlük ve ifade özgürlüğü haklarına saygı göstermenizi saygılarımla arz ederim.”

Erdoğan ve İnci’ye yazılmış mektupta şu ifadelere de yer verildi: “Ocak 2021’den bu yana Boğaziçi öğrencileri ve öğretim üyeleri şiddete, tutuklamalara ve göz altılara maruz kalıyor. Bulu’nun görevden alınmasından ve halefi Mehmet Naci İnci’nin atanmasından bu yana, öğrencilere ve öğretim üyelerinin muhalefetine yönelik saldırılar devam ediyor. Şiddet, tutuklama ve göz altılarla karşı karşıya kalmalarının yanı sıra haklarında cezai soruşturma ve kovuşturma da açılıyor. Bu sadece Boğaziçi Üniversitesi’yle de sınırlı değil. Ocak 2016’dan bu yana ülke genelinde akademisyenler ve öğrenciler yaygın saldırılara ve akademik özgürlük ve kurumsal özerkliğe yönelik derin bir erozyona maruz kaldı.”