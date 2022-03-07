Boğaziçi’nde eski yönetici 46 akademisyenden, dışarıdan üç dekan atanmasına tepki

Boğaziçi Üniversitesi’nde 1988’den günümüze üst yönetiminde aktif rol almış 46 akademisyen, 5 Mart’ta eğitim fakültesi, fen – edebiyat fakültesi ve iktisadi ve idari bilimler fakültesine dışarıdan dekan atanmasının ardından bir açıklama yayımladı.

Aralarında Prof. Dr. Ayşe Buğra, Prof. Dr. Ethem Eldem, Prof. Dr. Şevket Pamuk ve Prof. Dr. Binnaz Toprak’ın da bulunduğu 46 akademisyen özerklik ve liyakat talep etti: “İlgili fakülte mensuplarına danışılmadan, kurumu tanımayan ve kurumun tanımadığı üç öğretim üyesinin dekan olarak atanmalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz.“

‘Kayyım rektör’ Naci İnci, 19 Ocak’ta eğitim, fen-edebiyat ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanlarını 18 Ocak tarihli YÖK toplantısının kararını gerekçe göstererek görevden almıştı. İnci sonrasında bu fakültelere vekaleten kendisi ve iki yardımcısını atamıştı.

5 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi resmi Twitter hesabından bu üç fakülteye dışarıdan dekan atandığı açıklanmış, akademisyenler bu atamaları kabul etmediklerini beyan etmişti.

Akademisyenlerin açıklaması şöyle:

“19 Ocak 2022’de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri dekanlarının aynı anda aynı işlemle YÖK tarafından görevden alınmalarını takiben, 5 Mart 2022’de bu üç fakültemize üniversitenin tüm yerleşik süreçleri çiğnenerek kurum dışından dekan ataması yapıldığını öğrendik.

Bir yılı aşkın süredir üniversitemize yapılan müdahaleler ve bunun sonucunda ortaya çıkan yönetim hataları ve son olarak da üç fakültenin dekanlarının hukuksuz olarak görevden alınmaları üniversitemizin liyakate dayalı, özerk, özgür ve katılımcı yapısına sekte vurmuştur. Üniversitemizin en önemli iki organı olan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunun yasal, meşru ve geleneklerine uygun demokratik yapısı mükerrer oy kullanma ve üniversite dışından atamalar gibi ciddiyetten uzak ve hakkaniyete sığmayan uygulamalarla yara almıştır.

Biz aşağıda imzası bulunan öğretim üyeleri yıllar içinde üniversitemizin üst yönetiminde kurumun işleyişinde etkin rolü olan görevlerde bulunduk. Aldığımız tüm görevleri Senatomuzun 2012 tarihli Temel İlkeler Belgesinde de yer alan bilimsel özgürlük, akademik özerklik, liyakate dayalı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürüttük. Bu ilkelerin sürdürülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İlgili fakülte mensuplarına danışılmadan, kurumu tanımayan ve kurumun tanımadığı üç öğretim üyesinin dekan olarak atanmalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz.

Seçilmiş Dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.“

İmza atan akamdemisyenler;

Prof.Dr. Füsun Akarsu (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2003-2010)

Prof.Dr. Lale Akarun (Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi 2002-2009)

Prof.Dr. Yavuz Akpınar (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2010-2016)

Prof.Dr. Günay Anlaş (Mühendislik Fakültesi Dekanı 2015-2021)

Prof.Dr. Ümit Bilge (Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi 2019-)

Prof.Dr. Taner Bilgiç (Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi 2020-)

Prof.Dr. Faruk Birtek (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2009)

Prof.Dr. Eser Borak (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2002-2012)

Prof.Dr. Ayşe Buğra (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2000-2001)

Prof.Dr. Mine Eder (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2012-2016)

Prof.Dr. Edhem Eldem (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2004-2007, ÜYK Üyesi 2013-2017)

Prof.Dr. Gülcan Erçetin (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2020-)

Prof.Dr. Emine Erktin (Eğitim Fakültesi Dekanı 2014-2020)

Prof.Dr. Fatma Gök (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2003)

Prof.Dr. Ayşe Gürel (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2018-2019)

Prof.Dr. Nilgün Işık (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 2016-2020)

Prof.Dr. Hayat Kabasakal (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2008-2011, ÜYK Üyesi 2012-2016)

Prof.Dr. Çiğdem Kafescioğlu (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2021-)

Prof.Dr. Asım Karaömerlioğlu (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 2017-2020)

Prof.Dr. Reşat Kayalı (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2003)

Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan (Mühendislik Fakültesi Dekanı 2001-2006)

Prof.Dr. Mehmet Kaytaz (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2003-2006)

Prof.Dr. Cengiz Kırlı (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 2020-)

Prof.Dr. Mutlu Koca (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili 2021-)

Prof.Dr. Hilmi Luş (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2018-2021)

Prof.Dr. Ayşe Mumcu (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2021-)

Prof.Dr. Mine Nakipoğlu (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2015-2018)

Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan (Mühendislik Fakültesi Dekanı 1988-1994)

Prof.Dr. İlhan Or (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2006-2018, ÜYK Üyesi 2012-2018)

Prof.Dr. Sumru Özsoy (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 1997-1998)

Prof.Dr. Aslı Özyar (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2018-2021)

Prof.Dr. Şevket Pamuk (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1998-2001, 2013-2017)

Prof.Dr. Cevza Sevgen (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2001-2004,2007-2013)

Prof.Dr. Alpar Sevgen (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 1988-1991)

Prof.Dr. İlkay Sunar (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 1993-1996)

Prof.Dr. Betül Tanbay (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2009-2012)

Prof.Dr. Arzu Tektaş (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü 2008-2020, ÜYK Üyesi 2017-2021)

Prof.Dr. Ayşenur Toğrol (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2016-2018)

Prof.Dr. Ayşegül Toker (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2012-2021)

Prof.Dr. Zafer Toprak (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1992-1998, 2001-2013)

Prof.Dr. Binnaz Toprak (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2006-2008)

Prof.Dr. Zafer Yenal (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2012-2015)

Prof.Dr. Orhan Yenigün (Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü 1999-2021)

Prof.Dr. Güzver Yıldıran (Eğitim Fakültesi Dekanı 2010-2014)

Prof.Dr. Can Yücesoy (Biyomedikal Enstitüsü Müdürü 2017-)

Prof.Dr. Ünal Zenginobuz (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2013-2020, ÜYK Üyesi 2018-)