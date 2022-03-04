Dört Boğaziçili eğitim fakültesi öğretim üyesinden çağrı: Seçilmiş dekanımızı göreve iade edin

Boğaziçi Üniversitesi eğitim fakültesi öğretim üyesi, üniversitenin seçilmiş senato üyelerinden dört akademisyen bugün ‘Yüksek Öğretim Kamuoyuna’ başlıklı bir bildiri yayınlayarak fakülte dekanlarının göreve iade edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’nı atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci, 19 Ocak’ta eğitim, fen-edebiyat ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanlarını 18 Ocak tarihli YÖK toplantısının kararını gerekçe göstererek görevden almıştı. İnci sonrasında söz konusu fakültelere kendisi ve iki yardımcısını atamıştı.

Bu yeni atamalarla birlikte şu an Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nda seçilmiş bir dekan görev almıyor.

Bildiri, Prof. Dr. Yavuz Akpınar (Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü), Prof. Dr. Gülcan Erçetin (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü), Prof. Dr. Emine Erktin (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü) ve Prof. Dr. Ayşe Gürel (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü) imzasını taşıyor.

Akademisyenler bildiride, seçilmiş Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’un görevden alınmasını kabul etmediklerini, Bayyurt’un ivedilikle görevine iade edilmesi gerektiğini düşündüklerini ve Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarınca seçilmemiş hiçbir meslektaşlarının bu görevi kabul etmeyeceğine inandıklarını ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi dört akademisyenin imzasını taşıyan bildirinin tam metni:

“Yükseköğretim Kamuoyuna: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinin seçilmiş senatörleri olarak yıllar içinde fakültemizin ve üniversitemizin yönetimlerinde görev aldık. Birçok kurul ve komisyonda çalışmanın yanı sıra bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, enstitü müdür yardımcılığı, dekanlık, öğrenci işleri dekanlığı, rektör danışmanlığı, genel sekreterlik gibi üniversitemizin işleyişinde etkin rolü olan görevlerde bulunduk. Biz Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri için yönetimin her kararında Boğaziçi Üniversitesi Senatosunun 2012 tarihli Temel İlkelerinin benimsenmesi esastır. Aldığımız tüm görevleri bu çerçevede yürüttük. Bu ilkelerin sürdürülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Bir yılı aşkın süredir üniversitemize müdahaleler, bunun sonucunda ortaya çıkan yönetim hataları ve son olarak da üç fakültenin dekanlarının hukuksuz olarak görevden alınmaları üniversitemizin liyakata dayalı, özerk, özgür ve katılımcı yapısına sekte vurmuştur. Üniversitemizin en önemli iki organı üniversite yönetim kurulu ve senatosunun yasal, meşru ve geleneklerine uygun demokratik yapısı mükerrer oy kullanma ve üniversite dışından atamalar gibi ciddiyetten uzak ve hakkaniyete sığmayan uygulamalarla yara almıştır. Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz.

Seçilmiş dekanımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevine iade edilmesini talep ediyoruz; Fakültemiz öğretim elemanlarınca seçilmemiş hiçbir meslektaşımızın dekanlık görevini kabul etmeyeceğine inanıyoruz. Bu aşamada görüş ve duruşumuzu yükseköğretim kamuoyuna saygılarımızla sunarız.”