Çok bekleyebilir: YÖK başkanı Boğaziçili hocalardan ‘kayyım rektör’e saygı istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış rektörüne saygı duyulmasını istedi.

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Boğaziçi Üniversitesi’ne geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ilk olarak Melih Bulu dışardan rektör atanmıştı. Bulu’nun istifasının ardından koltuğa yine Erdoğan tarafından yardımcısı Naci İnci oturtulmuştu. ‘Kayyım rektör’ uygulaması ilk günden itibaren gerek akademisyenlerin gerekse öğrencilerin direnişişle karşılaştı. Direniş çeşitli etkinlikleri hala sürüyor. Akademisyenler her hafta okul bahçesinde rektörlük binasına sırtını dönerek ‘kayyım’ı protesto ediyor.

‘Rektöre saygı’

YÖK başkanı, Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamaları nedeniyle bir yıldan uzun süre devam eden eylemlere dair şunları söyledi: “Türkiye’de bir üniversiteye bir rektörün nasıl atanacağı konusu Anayasa ve kanunlarda çok açıktır. Bütün öğretim elemanlarının buna saygı göstermesi gerekir, bir mecburiyettir. ‘Rektör nasıl seçilmeli’ tartışması yapılabilir. Şu anda rektör nasıl seçilir bu belli. Sayın cumhurbaşkanımızın atadığı bir rektör arkadaşımız görev yapıyor. Benim beklentim göreve atanmış rektöre yardım etmek lazım, saygı duymak lazım. Atama yöntemlerinin çok açık ve net olduğu bir ortamda bunları dikkate almadan yapılan tartışmaların üniversiteye fayda sağlayacağına inanmıyorum.”

Özvar, tüm tartışmaların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek ‘asıl gündem’ dediği akademik üretkenlik, yayın performansı, Türkiye’nin iktisadi kalkınmasına destek verecek araştırma projelerinin başlatılması asli görevlere odaklanılmasını talep etti.

‘Tıp kontenjanı genişletilmeyecek’

Gazetecilere konuşan Özvar, şu anda eğitimin hızlandırılması konusunda çalışma olmadığını, bunun kaliteyi düşürebileceğini ifade etti.

“Tıp eğitiminde biz kaliteden ödün vermeyiz” diyen YÖK başkanı, uzmanlık ve Tıpta Uzmanlık Sınavı konusunda üniversitelerdeki eğitim-öğretim uygulamasını bozmayacak şekilde artışa gidilebileceğini kaydetti.

Prof. Özvar, tıp kontenjanlarının yeterli düzeyde olduğunu belirterek “Şu anda kontenjanları artırmak gibi bir gündemimiz, müzakeremiz yok. İlk 45-50 binde öğrenci alan bir sistemimiz var, bunu genişletmek gibi bir gündemimiz yok ama ihtisasta bazı yeni kolaylıklar sağlanabilir” dedi.