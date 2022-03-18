Boğaziçili hocalar kar ve fırtına dinlemedi: Sizce vazgeçecek miyiz?

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri karlı havaya rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyyım rektör’ Naci İnci’yi protestoya ara vermedi.

Fotoğraf: Twitter / Tolga Sütlü

Ademisyenler her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ diyerek sırtını 300’üncü kez rektörlük binasına döndü.

İstanbul’da yağan kar ve şiddetli rüzgar akademisyenlerin nöbetine engel olamadı.

18 Mart 2022 Nöbeti öncesi.

Sizce kabul edecek, vazgeçecek miyiz?#KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz pic.twitter.com/VOGmIXQLk1 — Emre Ugur (@emreugur__) March 18, 2022

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz’da görevden alınmıştı.

Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.