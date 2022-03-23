Boğaziçili akademisyenler, araştırma merkezine gece operasyonunu protesto etti

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri üniversitelerindeki araştırma merkezlerinin yöneticilerden habersiz bir şekilde taşınmasına tepki göstererek sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.
Üniversitenin iki uygulama ve araştırma (UYGAR) merkezi, Barış Eğitimi ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Politikalar Forumu’nun 17 Mart 2022’de gece saat 23:00’te merkez yöneticilerine ve çalışanlarına danışılmadan, yöneticilerin bilgisi ve gözetimi olmadan taşınmıştı.
Akademisyenler Twitter hesaplarından ‘AraştırmaVeBilimeSaygı’, ‘KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz’ etiketleriyle tweet attı. Hocalar, araştırma merkezlerinde ‘on yıllardır verilen emeğin özensiz bir şekilde taşınmasını, taşınma esnasında veri gizliliğinin ihlal edilmesini kabul edilmez bulduklarını’ söyledi.