Boğaziçili akademisyenler, araştırma merkezine gece operasyonunu protesto etti

Rusya’nın 24 Şubat’ta işgal ettiği Ukrayna’nın günlerdir kuşatma altındaki Mariupol kentinde yaşayan öğretmen Mariia Rodionova (27), çoğu çocuk ve kadın yüzlerce sivilin sığındığı tiyatro binasında kalıyordu. O tiyatro, geçen çarşamba 525 kiloluk bir bombanın hedefi oldu. Rodionova ve o anları yaşayan Vladislav’ın BBC’ye anlattıkları dehşetin boyutunu gözler önüne seriyor