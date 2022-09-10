Boğaziçi’nde öğrencilerin yönlendirildiği vakıf, tarikat ve cemaat yurtlarını önerdi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, şehir dışından gelen yüzlerce hazırlık öğrencisine yurt vermedi. Öğrenciler, yönetimin yurt desteği sağlaması için yönlendirdiği Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’na konuyla ilgili e-posta attı. Vakıf, öğrencilere Ensar, Türgev, Diyanet ve İlim Yayma gibi vakıf ve derneklerin yurtlarını önerdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi, henüz okula başlamamış öğrencileri de mağdur etti. Okul tanıtım günlerinde “Şehir dışından gelen tüm öğrencilere yurt sağlayacağız” diyen yönetim, en az 600 öğrenciyi okulun açılmasına üç hafta kala yurtsuz bıraktı.

Boğaziçi Üniversitesi, konuyla ilgili açıklamasında ‘barınma sorununun olmadığını’ ve ‘öğrencilere KYK yurdu çıktığını’ belirtmişti. Diken’e konuşan öğrenciler, kendilerine KYK yurdu çıktığını ama bu yurtların Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde bulunduğunu söyledi. Anadolu Hisarı Kampüsü yani hazırlık eğitiminin verileceği kampüs Beykoz’da. Dersler de sabah 09:00’da başlıyor. Yönetim, öğrencilere KYK yurdu çıktığını belirterek öğrencilere yurt vermediğini de kabul etmiş oldu.

Bazı öğrenciler kendilerine KYK yurdu bile çıkmadığını, bazı öğrenciler de okulun “Şehir dışından gelen herkese yurt vereceğiz” sözüne güvenerek diğer yurt seçeneklerine başvurmadığını ve bu nedenle ortada kaldıklarını dile getirmişti.

Boğaziçi Üniversitesi, yurt sonuçlarını 6 Eylül’de açıkladı. Sonuçlar açıklandıktan sonra okulun yurtlarla ilgili sitesine, yurt çıkmayan öğrencilere yardım edebilecek kurumların ismi paylaşıldı. Bu kurumlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) ve Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV) yer alıyor.

8 Eylül’de, Twitter’da bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, kendisine yurt çıkmayan Boğaziçililer, BYV’ye konuyla ilgili e-posta attı ve BYV yanıtında AKP’ye yakınlığıyla bilinen bazı dernek, vakıf, tarikat ve cemaatlerin yurdunu önerdi. Twitter’da paylaşılan görselde, bir e-posta içerisinde önerilen yurtlar görülürken e-postanın kimin tarafından gönderildiği gözükmüyor.

Yurt sorunu için Boğaziçi Üniversitesi kendi sitesinde önerdiği dernek ve vakıfların yönlendirdiği yurtlar. Türgev, ensar…. #bogazicibarinamiyor #boğaziçibarınamıyor pic.twitter.com/Jq2wLR2PQ3 — ezgi (@freyjasbld) September 8, 2022

Bu e-postanın Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından gönderildiği belgelendi. Diken’in ulaştığı ve BYV’ye aynı konuda e-postayı atan farklı bir öğrenci, yanıt olarak aldığı e-postayı Diken’le paylaştı.

Alıcı e-postası ve ‘Merhaba’dan sonra yazan isim sansürlenmiştir

Öğrenci, yurt başvuruları sonuçlarından kendisine yurt çıkmadığını öğrendi. Öğrenci, bunun üzerine aynı gün yani 6 Eylül’de BYV’ye konuyla ilgili e-posta attı. Vakıf, 7 Eylül’deki cevabında öğrenciye, AKP’ye yakınlığıyla bilinen bazı vakıf, dernek, tarikat ve cemaat yurtlarını önerdi. Vakıf, öğrencilere, referans olarak ‘BYV’ yazabileceklerini söyledi. E-postayı gönderen adres de BYV’nin sitesindeki adresle örtüşüyor.

BVY’nin önerdiği yurtlar şöyle:

Etiler Camii Kız Öğrenci Yurdu

İnsan Vakfı

Ensar Vakfı

İlim Yayma Cemiyeti

Türgev

Önder

Diyanet Vakfı

Yeni Dünya Vakfı

Birlik Vakfı

Diken’e bilgi veren başka öğrenciler de, söz konusu tweetin yayılmasından sonra onlarca öğrenci olarak BVY’ye yurtla ilgili e-posta attıklarını ama vakfın dönmediğini söyledi. Öğrencilerin dediğine göre, vakıf, tweet yayıldıktan sonra olaya uyandı ve e-postalara dönmeyi bıraktı.

BURA da, öğrencilerin başvurabileceği üç yurdu sitesinden paylaşmıştı. Bu yurtlar arasında İlim Yayma Cemiyeti Çamlıca Erkek Yurdu, İlim Yayma Cemiyeti Beykoz Erkek Yurdu ve TÜRGEV Zekiye Gönenç Kız Yurdu bulunuyor.

Diken’e önceden konuşan öğrenciler de tarikat yurtlarına mahkum kalmak istemediklerini söylemişti.

Boğaziçi’nde yurt krizi

Boğaziçi Üniversitesi’nde okula bu sene başlayacak ve çoğu şehir dışından gelen hazırlık öğrencilerin yurt sonuçlarını açıklamıştı. Yönetim, 21 Temmuz-1 Ağustos arasında düzenlenen tanıtım günlerinde şehir dışından gelen tüm öğrencilere yurt sözü vermişti ama en az 600 kişi açıkta kaldı.

Aslında krizin altında yatan temel neden geçen yıl 18 Şubat’ta tepeden inme bir kararla Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi’ne tahsis edilmesiyle başladı. Kayyım yönetim hazırlık öğrencilerinin artık bu kampüste eğitim göreceğini söyledi.

Daha önceden hazırlık eğitimi iki kampüste veriliyordu. Kilyos (Sarıtepe) Kampüsü ve Kuzey Kampüsü. Kilyos’ta üç yurt var ve 1100 kapasiteye sahip. Şehir dışından gelen öğrenciler ucu ucuna da olsa bu yurtlara yerleşebiliyordu.

Kayyım yönetimi Anadolu Hisarı’nda da yurt olduğunu söylemişti ama daha sonra burada yurt olmadığı anlaşıldı.