Boğaziçi’nde muamma sürüyor: Haberimizi gören iletişim fakültesi siteye erişimi kesti

MEHMET BARAN KILIÇ

Diken, dün yayımladığı haberde Boğaziçi Üniversitesi iletişim fakültesindeki muammayı ve gariplikleri yazmıştı. Fakültenin resmi sitesindeki garipliklere de değinen haberden sonra Boğaziçi Üniversitesi, siteye erişimi engelledi.

Fotoğraf: Can Candan

Dün yayımlanan haberimizde fakültenin bu sene de öğrenci almayacağı yazıldı ve fakülteyle ilgili garipliklere değinildi. Haberde, okulun tanıtım programında fakülteye yer vermediği, açılan iş ilanına rağmen öğretim görevlisi alınmadığı, fakültenin kadrolaşmak için kurulduğu, rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu’nun iletişim fakültesi dekanı olarak havadan koltuk işgal ettiği ve fakültenin yargıya taşındığı belirtilmişti.

Haberde ayrıca, fakültenin resmi sitesindeki gariplikler de anlatıldı.

Örneğin, sitede, fakültenin dekanı olarak eski ‘kayyım’ rektör Melih Bulu gözüküyordu. Bulu, fakülte kurulduktan sonra kendini dekan atamıştı. Fakültenin diğer öğretim görevlilerinin olduğu yerde de taslak metinler yer alıyordu.

Sitenin ana sayfası da garipliklerle doluydu. Örneğin, ‘Dekandan’ bölümünde taslak metinler yer alırken, fakülte bölümlerini gösteren kısımda ‘Bölüm 3’ diye bir ibare vardı.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, haberimizden sonra siteye erişimi engelledi.

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