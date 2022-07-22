Fransa’da yüzde 6,5’lik enflasyonla boğuşan halka 20 milyar avroluk destek tasarısı

Fransa Ulusal Meclisi, enflasyonun yüzde 6,5’e çıkmasının ardından halka destek kapsamında hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

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Avrupa Birliği, Covid salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan enerji fiyatı gibi nedenlerle son yıllarda yükselen enflasyonla mücadele ediyor. Enflasyonla mücadele amacıyla Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra faiz artırımına giderken, üye ülkeler de özel tedbirler almaya başladı.

Enflasyonun yüzde 6,5’e çıktığı Fransa, bu kapsamda önemli bir adım attı. Reuters’ın haberine göre Fransa Ulusal Meclisi, emeklilik maaşlarını artırmayı ve kira artışlarını askıya almayı amaçlayan yasa tasarısını kabul etti.

Birçok desteği kapsıyor

Tasarı aynı zamanda kamu çalışanlarına ücret artışı ve yemek kuponlarını yanı sıra, şirketlerin çalışanlarına daha yüksek, vergisiz ikramiye ödemesi sağlayacak bir mekanizmayı da içeriyor. Tasarının bütçeye maliyetinin 20 milyar avro civarında olması bekleniyor.

Meclisin kabul ettiği bu tasarı şimdi de merkez sağ parti Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatoya gidecek.