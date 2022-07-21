Avrupa Merkez Bankası faizi artırınca avro yükseldi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra faiz artırımına gitti. 50 baz puan artırılmasından avro değer kazanmaya başladı.

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zorlu bir sürece giren Avrupa Birliği, avronun değer kaybetmesini engellemek için faizi artırdı. 2011’den beri ilk defa bu yola başvuran ECB, faiz oranlarını beklentilerin üzerinde 50 baz puan artırarak yüzde 0.5’e çıkardı.. Beklentilerse 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.

ECB, aynı zamanda artan borçlanma maliyetlerinin etkisini azaltmak için de yeni politika aracı ‘aktarım koruma mekanizması‘nı (TPI) devreye aldı. ECB, TPI kapsamında 19 ülkeli avro bölgesinde borçlanma maliyetlerinde istenmeyen bir ayrışma olan fragmantasyona dair işaretler görürse tahvil satın alabilecek.

Avro değer kazandı

ECB’nin kararı sonrası avro, dolar karşısında yüzde 0,7 değer kazandı. Avro/dolar kuru 1,0250’ye, avro/TL kuruysa 18,18’i aştı.

Hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına gitmesi, 20 yıl sonra ilk kez dolar avroda daha değerli hale gelmişti.

ECB son olarak 2011 yılında faiz oranlarını arttırmıştı. 2014’ten bu yana faizler negatif oranlarda seyrediyordu.