Avro bölgesinin enflasyon ve büyüme beklentisi değişti

Tüm dünyada son yılların enflasyon rekorları kırılırken Avrupa Komisyonu da 2022 ve 2023 avro bölgesi büyüme ve enflasyon tahminlerini değiştirdi. Komisyon, enflasyon tahminini artırırken büyüme tahminini düşürdü.

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Dünya ekonomisinde, 2021’in son aylarından bu yana özellikle, ABD ve avro bölgesinde, büyüme hız kesiyor, enflasyon hızlanıyor. 1970’lerden bu yana ilk kez bir stagflasyon (enflasyon + durgunluk) gündeme geliyor. Bununla birlikte mali piyasalarda kriz ve toplumda siyasi istikrarsızlık olasılıkları güçleniyor.

Buna karşın dünya genelinde kurumlar, kendisine ‘ekonomist’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tersine sıkılaşma önlemlerine başvuruyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri de faiz artışına hazırlanıyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, mevcut durum karşısında 25 puanlık faiz artırımına gidilebileceğini söylemişti. Merkez Bankası’nın şu anki faiz oranı yüzde 0 seviyesinde.

Avrupa Komisyonu da bu kapsamda enflasyon ve büyüme tahminlerini Ukrayna’nın işgalinden dolayı güncelledi. Komisyon, 2022 büyüme tahminini yüzde 2,7’den 2,6’ya; 2023 büyüme tahmininiyse yüzde 2,3’ten yüzde 1,4’e düşürdü.

Komisyon, enflasyon oranında da artış öngörüyor. 2022 enflasyon tahminini yüzde 6,1’den yüzde 7,6’ya çıkaran Komisyon, 2023 enflasyon tahminini yüzde 2,7’den yüzde 4’e yükseltti.