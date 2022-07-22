Birce Akalay’ı tehdit eden Cem Küçük’e tepkiler yükseldi: Kaçamayacaksın

Oyuncu Birce Akalay’ı ekonomiyi eleştirdiği için ‘tutuklanmak’la tehdit eden AKP’ye yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’e sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

Fotoğraf: Instagram-YouTube

AKP’li yazar Cem Küçük, dövizdeki artışa ve ekonomik krize önceki gün Instagram hesabından, “Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz” diye tepki gösteren oyuncu Birce Akalay’ı bugünkü yazısında hedef göstererek, ‘tutuklanmak’la tehdit etti.

Küçük, gezide müebbet gibi yüksek cezalarla yargılanan oyuncuların yurt dışına sürgün edilmelerini ve bu sürece destek verenlerin tutuklandığını hatırlatarak, tepki çeken sözler sarf etti: “Bunların hepsine bir öz güven gelmiş. Birce hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti.

Şu anda 17/25 Aralık öncesi ve sonrası hava var. Muhalefet de bu ortama güveniyor. Son sözü seçimlerde millet söyleyecek.

Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi’de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra’da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir…”

Küçük’ün bu yöndeki sözleriyle Twitter’da gündeme oturdu. ‘Cem Küçük’ etiketiyle paylaşın gönderilere Küçük’e yurttaşlardan tepkiler yükseldi.

O tepkilerin bazıları şöyle:

Cem Küçük Birce Akalay'ı tehdit etmiş…

Biz cumhuriyet kadınları senin gibi yalaka korkak değiliz Küçük Cem…

Asıl senin gibiler yargılanıp hakettikleri yere gidecekler…

Buda bizim boynumuzun borcu olsun✌️✌️✌️ — Berna 💛💙 (@Bernakodal77) July 22, 2022

Cem Küçük'e küçük ve kötü bir haberim var: Ne Birce Akalay ne onun gibi düşünenler hiç bir yere gitmiyoruz. Bu ülke bizi parça parça etmek isteyenlerin değil bizim ülkemiz.

Fabrikaların bacalarını tüttüren biziz.

Emek bizim emeğimiz.

Topraksa bizim terimiz, vatan bizim vatanımız. — Leyla Alp (@leylaalp) July 22, 2022



Bakalım sen nerede olacaksın Cem Küçük. https://t.co/5Ht9PNX9bI — Cenk Yiğiter (@cenkyigiter) July 22, 2022

Düşüncesini özgürce ifade edenler kalacak, yeni bir düzen kuracak ama sen kaçamayacaksın Cem Küçük! https://t.co/7ec7O34hUU — Engin Özkoç (@enginozkoc) July 22, 2022

Cem Küçük: "Erdoğan karşıtı biri seçilirse biz dahil herkes yargılanır. Seri tutuklamalar başlar"

Suçun yoksa neden korkuyorsun? ben ve benim gibilere hain, terörist vs.vs denmesine rağmen hâlâ burdayiz! — Dahi Bilal 🐬 (@DahiOglan) July 22, 2022