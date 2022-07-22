‘Şahin yazar’ Cem Küçük’ten, ekonomiyi eleştiren oyuncu Birce Akalay’a tehdit

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, döviz kurundaki sert artışlarla bozulan ekonomiyi eleştiren oyuncu Birce Akalay’ı tehdit etti: “Son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti.”

Fotoğraf: Instagram/YouTube

Dövizdeki artışa ve ekonomik krize tepki gösteren oyuncu Birce Akalay, önceki gün Instagram hesabından, “Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz” demişti.

İktidara yakınlığıyla tanınan Küçük, Akalay’ı hedef gösterdi. Akalay’ın ‘yargılanacaklar’ diyerek hükûmeti tehdit ettiğini öne süren Küçük, “Birce Akalay bunların ekran görüntüsü‘ başlıklı yazısında, “Birce Akalay sosyal medyaya bakıyor. Konuşulanları duyuyor. ‘Hükûmet kesin gidici’ diyor. Bunların hepsine bir öz güven gelmiş. Birce hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti” dedi.

Küçük, şöyle devam etti: “Şu anda 17/25 Aralık öncesi ve sonrası hava var. Muhalefet de bu ortama güveniyor. Son sözü seçimlerde millet söyleyecek.

Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi’de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra’da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir…”