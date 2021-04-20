‘Kayyım rektör’ kendini dekan atadı

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, artık yine cumhurbaşkanı kararıyla açılan İletişim Fakültesi’nin de dekanı.

Fotoğraf: AA

Bulu’nun atanmasına öğrenciler tepki göstermiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Öğrenci ve akademisyenlerin eylemleri 107 gündür sürüyor.

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6 Şubat günü Resmi Gazete’de yayınlanan kararla okula hukuk ve iletişim olmak üzere iki yeni fakülte açılacağı duyurulmuştu.

Okulun internet sitesinde yer alan dekanlar bölümünde, İletişim Fakültesi’nin karşısında ‘Prof. Dr. Melih Bulu (Dekan V)’ yazdığı görülüyor.

Siber haklar uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz fakültelerinin ana amacının ‘Truva atı görevi yapmak’ olacağını söylemiş, yeni fakültelerin ana amacının ‘eğitim planlaması’ olmayacağını, buralara en erken 2022-23 akademik yılında öğrenci alınabileceğini, bu nedenle ana amacın ‘yeni rektör çevresinde kadrolaşmanın sağlanması’ olacağını belirtmişti.