TBB, Boğaziçi’ne hukuk fakültesi açılması kararını Danıştay’a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Boğaziçi Üniversitesi’nde cumhurbaşkanı kararıyla kurulan hukuk fakültesine karşı açılan davaya katılma ve kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu.

Fotoğraf: Boğaziçi Dayanışması

TBB’nin açıklamasında anayasa ve yasalarda fakültelerin kanunla kurulacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar dendi: “Cumhurbaşkanı kararı bireysel işlem niteliğinde olduğundan, düzenleyici işlem nitelikli dava konusu karar açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Ayrıca gerekli ihtiyaç analizleri ve akademik alt yapı çalışmaları yapılmadan kontrolsüz şekilde açılan hukuk fakültelerine bir yenisinin daha eklenmesinde hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. Bu gerekçelerle Birliğimiz tarafından, Boğaziçi Üniversitesi’nde Hukuk ve İletişim fakültelerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına karşı açılan iptal davasına, davacılar yanında ‘hukuk fakültesi kurulmasına ilişkin kısım yönünden’ katılma talebinde bulunulmuştur. Danıştay’a yapılan başvuruda, cumhurbaşkanlığı kararının iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulması istenmiştir.”

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Boğaziçili akademisyenlere, özerk eğitim için açılan davalara hukuki destek vereceklerini söylemişti.

Boğaziçi’ne hukuk ve iletişim fakülteleri: ‘Truva atı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu’yu atamış, hemen ardından bugüne kadar devam eden ‘kayyım rektör’ protestoları başlamıştı.

Bulu’nun yardımcılık, danışmanlık gibi pozisyonlara getirmek istediği akademisyenler görevi kabul etmemiş; bunun üzerine Erdoğan yeni bir hamleyle, şubat ayında üniversiteye hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulmasına karar vermişti.

Akademisyenler, iki fakülteyi ‘Truva atı’na benzetmiş; rektörü meşru kılmak için gerekli kadroların bu fakülteler üzerinden verileceği savunulmuştu.

Daha sonra Bulu’yu görevden alan Erdoğan’ın atadığı ikinci ‘kayyım rektör’ Naci İnci’nin göreve gelmesiyle beraber üniversitede ‘kadrolaşma’ tepkileri artmaya başlamıştı.

İnci, 19 Ocak’ta eğitim, fen-edebiyat ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanlarını 18 Ocak tarihli YÖK toplantısının kararını gerekçe göstererek görevden almıştı. İnci sonrasında söz konusu fakültelere vekaleten kendisi ve iki yardımcısını atamıştı.

Bu yeni atamalarla birlikte 2 Şubat 2022’de hukuk fakültesi lisans programı senato üyesi akademisyenlerin itirazlarına rağmen usule aykırı olarak seçilmiş bir dekanın bulunmadığı senatodan geçmişti.

5 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde 1988’den günümüze üst yönetiminde aktif rol almış 46 akademisyen, bu üç fakülteye dışarıdan dekan atandığını açıklamış, bu atamaları kabul etmediklerini beyan etmişti.