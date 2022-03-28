Boğaziçi’nde tüm bölümler ‘ağır kadrolaşma tehdidi’ne karşı ayakta

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 29 bölüm ve üç enstitü liyakate dayalı istihdam sisteminin ağır bir kadrolaşma tehdidi altında olduğunu duyurdu.

Bölümlerin ortak açıklamasında şöyle dendi: “Liyakat ve şeffaflık prensipleriyle birimlerin akademik özerklikleri dikkate alınmadan yapılan atamaların kabul edilemeyeceğini ve gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağını belirtmek isteriz.”

Fotoğraf: Saype

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım’ rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin göreve gelmesiyle beraber üniversitede ‘kadrolaşma’ tepkileri artmaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanlığıyla üniversitede yeni bir enstitü kurulması kararından sonra Diken’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cem Say ve Prof. Dr. Lale Akarun bu hamledeki amacın ‘kadrolaşma’ olduğunu söylemişti.

Bunun yanısıra İnci’nin görevden aldığı seçilmiş üç dekanın yerine, üniversite dışından üç kişi atanmış, akademisyenler atamaya tepki göstermişti.

Tüm bölümlerin ve üç enstitünün açıklaması şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi’nin liyakate dayalı istihdam sistemi ağır bir kadrolaşma tehdidi altındadır. 51 yıllık saygın bir kamu üniversitesi olarak temel önceliklerimizden biri, dünyanın ve ülkemizin önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarında doktora ve/veya doktora sonrası çalışmalarını tamamlamış en nitelikli genç bilim insanlarını üniversitemizin bünyesine katmak olmuştur.

Üniversitemizde senatomuzun belirlediği ‘Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Atama ve Yükseltme Esasları’ çerçevesinde bu konudaki en büyük akademik sorumluluk Enstitü/Bölüm/Anabilim dallarına aittir. Ancak birimlerin, istihdam süreçlerinin her aşamasında açık olma, liyakat prensibine sadık kalma ve adaylar arasından ortak kararla ve şeffaf bir şekilde seçim yapma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk başvuruların en yaygın şekilde duyurulması, nitelikli adayların hiçbir ayrımcılığa ya da kayırmacılığa uğramadan sadece eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti, potansiyeli ve etiği üzerinden şeffaf bir şekilde incelenmesi anlamına gelir.

Üniversitemizde birimler ve kurullar tarafından titizlikle uygulanan bu süreçler akademik yetkinliğe sahip kadrolarıyla iyi eğitim veren, nitelikli bir araştırma üniversitesi olma özelliğimizi koruyabilmemiz için elzemdir.

Bu nedenle aşağıda isimleri bulunan bölüm ve enstitüler olarak üniversitemizin birim ve kurullarında değerlendirilmeden, liyakat ve şeffaflık prensipleri ile birimlerin akademik özerklikleri dikkate alınmadan yapılan atamaların kabul edilemeyeceğini ve gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağını belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

1.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2.Eğitim Bilimleri

3.Temel Eğitim

4.Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

5.Yabancı Diller Eğitimi

6.Batı Dilleri ve Edebiyatları

7.Çeviribilimi

8.Dilbilim

9.Felsefe

10.Fizik

11.Kimya

12.Matematik

13.Moleküler Biyoloji ve Genetik

14.Psikoloji

15.Sosyoloji

16.Tarih

17.Türk Dili ve Edebiyatı

18.Ekonomi

19.Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler

20.İşletme

21.Uluslararası Ticaret

22.Turizm İşletmeciliği

23.Yönetim Bilişim Sistemleri

24.Bilgisayar Mühendisliği

25.Elektrik-Elektronik Mühendisliği

26.Endüstri Mühendisliği

27.İnşaat Mühendisliği

28.Kimya Mühendisliği

29.Makine Mühendisliği

Enstitüler:

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

2) Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

3) Çevre Bilimleri Enstitüsü“