Boğaziçi’nde yurt krizinin perde arkası: Yüzlerce öğrenci açıkta; sonuçlar gizlendi

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi, henüz okula başlamamış öğrencileri de mağdur etti. Okul tanıtım günlerinde “Şehir dışından gelen tüm öğrencilere yurt sağlayacağız” diyen yönetim, yüzlerce öğrenciyi okulun açılmasına üç hafta kala yurtsuz bıraktı. Yurt sonuçlarının toplu liste halinde değil de tek tek e-postayla açıklanması da soru işaretlerini artırdı.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi dün okula bu sene başlayacak ve çoğu şehir dışından gelen hazırlık öğrencilerin yurt sonuçlarını açıkladı. Yönetim, 21 Temmuz-1 Ağustos arasında düzenlenen tanıtım günlerinde şehir dışından gelen tüm öğrencilere yurt sözü vermişti ama en az 600 kişiye yurt vermedi.

Yurt sorunu, geçen sene Boğaziçi Üniversitesi’nde daha düşük seviyede olsa da vardı ama yönetim buna rağmen önlem almadı, hatta attığı adımlarla sorunu daha da derinleştirdi. Eskiden toplu liste yöntemiyle açıklanan yurt sonuçları da bu sene herkese tek tek yurt sonucunun e-posta atılmasıyla açıklandı. Bu da “Ne saklanıyor da sonuçlar gizli gizli açıklanıyor” diye sorulmasına neden oldu.

Kampüs değişikliği öğrencileri mağdur etti

Önceden, Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırlık eğitimi iki kampüste veriliyordu. Genelde, şehir dışından gelenler, ana kampüslere yani Hisarüstü/Sarıyer (Güney-Kuzey) Kampüslerine 1-1,5 saat uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 1100 kapasiteli üç yurda sahip Kilyos (Sarıtepe) Kampüsü’nde, İstanbul’da ikamet eden öğrenciler de Kuzey Kampüs’te eğitim görüyordu.

Geçen senelerde de her yıl ortalama 2 bin öğrenci Boğaziçi’ne giriyordu. Bu kişilerin yaklaşık yarısı şehir dışından geliyordu. Yani, Kilyos Kampüsü, şehir dışından gelen öğrenciler için ucu ucuna olsa da yeterliydi. Yurda yerleşemeyenler de oluyordu.

18 Şubat’ta Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Kampüsü tepeden inme bir kararla Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edildi. İnci, üniversite mensuplarına attığı e-postada bu durumu “Boğaziçi’nin mevcut alanı eğitim-öğretim faaliyetleri için yeterli değildi” diyerek açıkladı.

Yönetim, 30 Haziran’da attığı diğer bir e-postada da Kuzey ve Kilyos kampüslerindeki hazırlığın Anadolu Hisarı’na taşınacağını ve bir süre, bazı alanların Marmara Üniversitesi’yle ortak kullanılacağını bildirdi. E-postaya göre, Kilyos Kampüsü de lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verilecek.

Boğaziçi’nin sitesinde, Anadolu Hisarı Kampüsü’nde yurt olduğu yazıyor ama hazırlık öğrencileri buraya yerleşmedi. Yurt müdürlüğü de hazırlık öğrencilerine burada yurt olmadığı bilgisini vermişti.

Hazırlık öğrencileri, bu sene, Anadolu Hisarı’na kısa mesafede bulunan ve genelde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bulunduğu Kandilli Kampüsü’ndeki yurtlara yerleşti. Buradaki yurtların kapasitesi 554 kişi yani Kilyos’takilerin yarısı kadar. Kilyos yurtları, şehir dışından gelen öğrenciler için ancak yeterken hazırlığın Anadolu Hisarı’na taşınması şehir dışından gelen yüzlerce öğrenciyi yurtsuz bıraktı.

Kandilli’deki odaların yatak sayısı artırıldı

Kandilli yurtlarındaki kapasite 250’ydi. Yönetim, buradaki tek kişilik odaları yatak ekleyerek iki kişiliğe, bazı odaları da dört hatta altı kişiliğe çıkartarak kontenjanı artırmaya çalıştı. Böylelikle kontenjan 554 oldu. Buna rağmen yüzlerce öğrenci dışarıda kaldı. Ayrıca, yerleşen öğrencilerin kişisel alanı çok kısıtlandı.

KYK yurdu istenmiş ama Ankara vermemiş

Diken’in edindiği bilgiye göre, Boğaziçi yönetimi, Anadolu Hisarı Kampüsü’nün yakınındaki ‘Anadolu Hisarı Kyk Kız Öğrenci Yurdu’nu Ankara’dan talep etmiş. Okul yönetimi, hazırlığı Anadolu Hisarı’na taşırken bu yurdun kendisine verileceğini düşünerek hareket etmiş yani söz konusu kararları alırken gerekli altyapıya sahip değilmiş.

Ankara, Boğaziçi Üniversitesi’nin talebini reddetmiş. Okul yönetiminin yanlış planlarından dolayı öğrenciler açıkta kaldı.

Sonuçlar gizli gizli açıklandı: Ne saklanıyor?

Geçen dönemlerde yurt sonuçları, KVKK’ye uymak şartıyla toplu listeyle paylaşılırdı yani kaç kişinin başvurduğu ve yerleşemediği herkes tarafından görülüyordu.

Şimdiyse sonuçlar, hazırlık sınıfı öğrencilerine gizli gizli açıklandı. Her bir öğrenciye, sadece kendi sonucunun bildirildiği bir e-posta atıldı. Öğrenciler, sadece kendi sonucunu görebiliyor ama kaç kişinin başvurup yerleşemediğini göremiyor.

Diken’e konuşan bazı öğrenciler, torpil iddialarından bahsetti. Öğrenciler, okulun yurt vereceği öğrencileri seçerken sosyo-ekonomik durum gibi bazı kriterlere baktığını söylediğini ama durumu kötü olan birçok kişiye yurt çıkmadığını, durumu iyi olan öğrencilere yurt çıktığını söyledi.

Yönetim ayrıca, bu yöntemle yurt skandalını olabildiğince saklama istediğinden dolayı sonuçlar bu şekilde açıkladı hatta sonuçlar açıklandıktan sonra ‘imaj’ için okulun yurtlarla ilgili sitesinde, ‘yurt kontenjanları arttı’ diye bir ‘reklam’ yayımladı. Okulun dediğine göre, yurt kontenjanları 294 yatak artmış ama bu artış, Kandilli’deki odalara fazladan yatak yerleştirerek yapıldı. Kandilli yurtlarının önceki kapasitesi 250’ydi. Yatak eklenmesiyle kapasite 554’e çıktı yani 294 yatak arttı.

Boğaziçi’nin yurtlarla ilgili sitesinde yayınlanan ‘reklam’

Okulun yayımladığı ‘detaylı’ listeye baktığımızda da toplam yurt kapasitesinin 3874 olduğunu ve 3320 lisans ve yüksek lisans öğrencisinin yurtlarda barındığı yazıyor ama aradaki fark olan 554’ün ne olduğu belirtilmiyor.

Eldeki verilerden bu 554 sayısının, hazırlık yurtlarına yerleşen kişi sayısı olduğu anlaşılıyor. Yönetim, bunu belirtmekten çekiniyor.

Sayılarla yurt skandalı

Sonuçlar şeffaf bir şekilde açıklanmadığı için şehir dışından gelip yurtsuz kalan kaç kişi olduğu net değil ama yaklaşık olarak hesaplanabilir.

ÖSYM’nin yayımladığı kontenjan kılavuzuna göre bu yıl, Boğaziçi’ne 2250 kişi girdi. Genelde, İstanbul’dan gelenlerle şehir dışından gelenlerin sayısı hemen hemen birbirine eşit oluyor yani şehir dışından gelenlerin sayısını 1100-1300 arasında olduğu söylenebilir. Bu demek oluyor ki 550-750 arasında öğrenci şehir dışından gelmesine rağmen yurtsuz kaldı.

Diken’e konuşan öğrenciler de şimdiden beş yüz kişinin üstünde yurt mağduruna ulaştıklarını söylüyor.

‘Ya sokakta kalacağım ya da okulu donduracağım’

Boğaziçi’nde bu sene hazırlık sınıfına başlayacak ve şehir dışından gelen bir öğrenci kendisine yurt çıkmamasını Diken’e şu sözlerle değerlendiriyor: “İstanbul’da kalacak yerim yok. Bana durumu iyi olmayan öğrencilere yurt çıkıyor, sana da çıkacaktı denmişti. Yurdun bana çıkmaması şaşırtıcı. Babam çalışmıyor, annem ve ben asgari ücretle çalışarak evi geçindirmeye çalışıyoruz. Bir restoranda günde 12 saat çalışıyorum. Şu an özel yurtların ücretleri ateş pahası. İstanbul’daki ev kiralarının durumunu herkes biliyor. Benim bu fiyatları karşılayabilecek maddi durumum yok. Ya yurt çıkana kadar sokakta yatacağım ya da okulu dondurup evime döneceğim. Yıllarca ülkenin en prestijli okulunu kazanmayı hayal ederek gece gündüz çalışmıştım. Şimdi nerede kalacağımı ben de bilmiyorum.”

Öğrenciler, şu an ek yerleştirmeleri bekliyor. Okul yönetimi, henüz ‘yurt kapasitesi arttı reklamı’ haricinde bir açıklamada bulunmadı.

Sosyal medyada büyük tepki

Öğrenciler, sosyal medyadan #bogazicibarinamiyor tagiyle sorunlarını ve mağduriyetlerini dile getiriyor.

Biz Boğaziçi Üniversitesi 2022 girişli öğrencileri olarak barınamıyoruz. Hukuki olmayan yollarla okulumuza atanan rektörün hazırlığı Kilyos kampüsünden Anadoluhisarı’na taşımasından dolayı 1000 kişiye yakın öğrenci yurtsuz kaldı.@selcukktepeli #bogazicibarinamiyor #diyorumki pic.twitter.com/CLExtet5d1 — Eren (@notreasonable_) September 6, 2022

#diyorumki

YKS 1510.'su ve Boğaziçi Öğrencisi olarak yurtsuz kaldım. Benim gibi yüzlerce arkadaşım var. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Yüzlerce İSTANBULDA YAŞAMAYAN öğrenci yurtsuz kaldı, bu ekonomi ve kiralarla ne yapacaklar? #bogazicibarinamiyor — Ataberk (@AtaberkBayindr) September 6, 2022

Kayyım dönemindeki yurt sorunları yeni değil

2021-2022 eğitim öğretim yılının başında yani Naci İnci ‘kayyım rektör’ken, Boğaziçi Üniversitesi yine bir yurt skandalıyla karşı karşıya kalmıştı.

Geçen yıl ders programlarının açıklandığı günün akşamında yurt sonuçları ilan edilmiş ve yaklaşık 300 kişi dışarıda kalmıştı. Yurt çıkmayan öğrenciler organize olup topluca yurt müdürlüğünü telefonla aradı ve e-posta attı. Müdürlük, bir süre sonra telefonların fişini çekti ve siteden müdürlüğün telefon numaralarını kaldırdı. Öğrencilerin baskısı sonucu ek yerleştirmelerle yeni öğrencilere yurt çıksa da yine yurt çıkmayan öğrenciler de kaldı. Bazı lisans öğrencileri Kilyos yurtlarına yerleştirilmişti ve derslerin işlendiği Güney-Kuzey Kampüslere gelmek için servis talep etmişti ama yönetim, öğrencilerin taleplerini görmezden gelmişti.

Bir diğer skandal da iki-üç hafta önce yaşandı. Ağustosta da yani yaz okulu final dönemi devam ederken, öğrenciler apar topar yurtlardan çıkartıldı. Yaz okulu final dönemi 17-20 Ağustos arasındaydı. 19 Ağustos’ta öğrenciler yurttan çıkartıldı. Yurtta kalmak isteyenler ek ücret ödemek zorunda kaldı. Bazı öğrenciler, finalleri devam ettiği için ve yurtta kalamadığı için gece, kütüphane ve çalışma alanları gibi yerlerde uyumak zorunda kalmıştı.