Koç Üniversitesi, şimdi de doktora öğrencilerinin odalarına göz dikti

ANIL CAN TUNCER

Koç Üniversitesi, doktora öğrencilerine taahhüt ettiği tek kişilik odaları okulun başlamasına üç hafta kala ‘paylaşımlı’ yapmaya karar verdi. Duruma tepki gösteren öğrenciler yarın okulda eylem yapacak.

Fotoğraf: AA

Geçen eğitim sezonu öncesi yurtlara ve fiyatları katlanan ev kiralarına gücü yetmeyen öğrenciler ‘Barınamıyoruz’ eylemleriyle parklarda yatmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğrencileri yalancılıkla suçlamıştı.

Ama resmi veriler Erdoğan’ı yalanlamıştı.

Sorunlar bu sene de değişmedi. Ülke genelinde milyonlarca öğrenci, hem devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi, hem pandemiyle tırmanışa geçen özel yurt ve konut kiraları sebebiyle zorlu bir sürece girdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, geçen hafta “Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi” dedi. Ama yurtların kapasitelerinin nasıl artırıldığı da tartışma konusu. Öğrenciler, bunun odalara fazladan yatak ve ranza eklenmesiyle sağlandığını söylüyor.

Aynı durum okul yurtları için de geçerli. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) rektörlük, öğrencilere iletilen mesajda iki kişilik kız öğrenci yurt odalarının artık üç kişilik olarak kullanılacağını bildirmişti. Diken’e konuşan öğrenciler, bu kararın iki kişilik odalar için başvuru yapıp teminat ücretlerini ödedikten sonra alındığını söylemişti.

Koç Üniversitesi de okulun açılmasına 20 gün kala üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilere ‘yurt imkânı sağlayamayacaklarını öngördüklerini’ açıklamıştı. Kiraların katlandığı bir dönemde yurtsuz kalan öğrencilerse duruma tepki göstermişti. Tepkiler sonrası okul yönetimi, İstanbul dışından gelen öğrencilere yurt sağlanacağını bildirmek zorunda kaldı.

Sorun iki senedir çözülmüyor

Okulda iki senedir yurt sorunu var. Geçen sene ikameti İstanbul’da bulunan öğrencilere yurt çıkmaması sonrası eylemler yapılmış, jandarma müdahalesi gelmişti.

Üniversiteden şimdi de doktora öğrencilerinin odalarına müdahale geldi. Doktora öğrencileri 2020’de kendilerine sözleşmelerinde teklif edilen evlerden ayrılmaya zorlanmışlardı. Daha sonraki süreç yüksek lisans öğrencilerinin ortak odalara taşınması ve kira yardımının kesilmesiyle devam etti.

Doktora öğrencileri, odalarını paylaşmak zorunda kalacak

Şimdiyse doktora öğrencileri, yurtlarda kaldıkları odaları da paylaşmak zorunda kalacak. Paylaşımlı oda planı, okulun başlamasına sadece üç hafta kadar kala bildirildi.

İki gün önce Twitter’daki ‘tek kelime’ akımına katılan üniversitenin hesabından ‘research’ yani ‘araştırma’ yazdığı görülmüştü. Ancak okulun başlamasına haftalar kala öğrencilerin en büyük sorunu olan barınmayla mağdur edici ilgili kararlar alan üniversite yönetiminin yeterince ‘araştırma’ yapamadığı anlaşıldı.

research — Koç Üniversitesi (@kocuniversity) September 2, 2022

Öğrenciler tepkili

Diken’e konuşan öğrenciler, daha önce evlerden yurt sürecine geçilirken kendilerine ”İki ya da üç kişilik odaya taşınma” olmayacak sözü verildiğini ancak şimdi bunun tersi bir durumun yaşandığını söyledi.

Kapasite sorunundan etkilenmeyeceklerinin sözü verilen öğrenciler, şimdiyse buna aykırı bir şekilde okulun açılmasına üç hafta kala paylaşımlı odada kalmak zorunda bırakıldı.

Halihazırda tek kişilik odaların bile yetersiz kaldığını belirten öğrenciler, bu karara karşı yarın 12.00’de öğrenci merkezinde buluşacak.

‘Kabul edilebilir değil’

Doktora öğrencilerden biri ‘araştırma üniversitesi’ kimliğini sağlayan unsurların başında doktora ve yüksek lisans öğrencileri olduğu belirtip Koç Üniversitesi’nin buna uygun davranmadığını söyledi: “Koç Üniversitesi maalesef son yıllarda çöküşe geçen üniversiteler arasında yerini alacak adımlar atıyor. Önce yüksek lisans sonra da doktora öğrencilerine bilgisayar vermeyi kestiler. Daha sonra bizi sözleşmelerimizde yer alan dairelerimizden çıkardılar. Alternatif olaraksa yurtlarda çok küçük odalara yönlendirdiler. Bu odalar 25 yaşında bilim insanı olmak için bu yola giren insanlara bir çeşit aşağılama anlamına geliyordu. Aradan geçen iki sene sonrasında bu küçük odalar da yönetimin gözüne ‘çok’ geldi ve şimdi de ‘odayı paylaşın’ diyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil.”

‘Bu kaygıyı yaşatıp bir de doktora öğrencilerinden üstün performans bekliyorlar’

Bir başka öğrenciyse başlarken heyecan duyduğu doktora yaşantısında Koç Üniversitesi’nin yaşattığı süreçler sonrasında şimdi “Bitse de kurtulsam” noktasına geldiğini söyleyerek şunları dedi: “Bu ortamda yaşattıkları bu kaygılarla doktora öğrencilerinden üstün performans bekleyip dört senede mezun olmasını istiyorlar. Önceden en az bir sene verilen bursla birlikte uzatma hakkını da gecen sene kaldırdılar.”

Koç Üniversitesi sorunu sorunla çözmeye devam ediyor. Koç Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerinin açıklamasını yanlarında olduğumuzu yineleyerek paylaşıyoruz.



#yurtpardonkümes pic.twitter.com/tS2zL4o41r — Odeon Hareketi (@OdeonHareketi) September 3, 2022

pHD'lerin zaten küçücük olan tek kişili taahhütlü yurtları paylaşımlı odaya çevriliyor :D?

önce sözleşmelerindeki evlerinden ayırdınız

sonra ortak odalara taşıdınız

yetmedi kira yardımını kesitniz

o da yetmedi tek kişilik olan küçücük odaları paylaşımlı odaya çevirdiniz?? 😀 — izot-sun 🏳️‍🌈 (@izotunuz) September 3, 2022

Üniversiteler demokrasinin en önemli yapı taşlarından biridir. Hiçbir şekilde fikir alınmadan bir mail ile öğrencilerin yaşamlarına düşüncesizce müdahale etmek anti-demokratik bir tavırdır. #howaboutsharedvaluesKOC — Alper Yılmaz (@alpr_ylmz) September 3, 2022