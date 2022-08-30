Koç öğrencileri tepkili: Üçüncü ve dördüncü sınıflara yurt sağlanmayacağı açıklandı

Koç Üniversitesi, okulun açılmasına bir ay kala üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilere ‘yurt imkânı sağlayamayacaklarını öngördüklerini’ açıkladı.

Fotoğraf: dorms.ku.edu.tr

Öğrencilere dün yollanan mailde şunlar dendi: “Yurtlarımıza öğrenci yerleştirmelerinde birincisi adrese göre mesafe, ikincisi de öğrencinin sınıfı olmak üzere iki önemli önceliğimiz bulunmaktadır. Bugün itibariyle gelen başvuru sayılarını ve yatak kapasitemizi göz önünde bulundurduğumuzda üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerimize yurt imkânı sağlayamayacağımızı öngörmekteyiz.”

Koç Üniversitesi Öğrencisine Yurt Yok!



Bugün, üniversite yönetimi birçok öğrenciye 3. ve 4. sınıfta eğitim gören öğrencilere yurt sağlanamayacağını belirten bir e-posta gönderdi. Durumun sebebi ise yurtlara olan talepteki artış olarak gösterildi.#KoçÜniliYurtsuz pic.twitter.com/wManN9JZUM — KU Tam Burslular Ağı (@KUTamBurslular) August 29, 2022

Okulun öğrenci topluluğu Odeon Hareketi’nin açıklamasında öğrencilerin ‘en hafif tabirle kapı dışarı edildikleri’ yazıldı.

Açıklamada şunlar yazıldı: “Bu sözde çözümün altında yatan ‘Yurt bursu olmayanın zaten ev tutacak imkanı vardır’ gibi düşünceler, Türkiye gerçekliğinde karşılığı olmayan yüzeysel kanılardır. Kaldı ki imkanı olsa bile hiçbir öğrenci dönemin başlamasına 20 gün kala yurttan atıldığını öğrenmemelidir.”

Üniversitenin çevresinde başka bir yurt kompleksi olmadığı için öğrencilerin 17 bin TL’ye varan kiralara mahkum edildiği yazılarak “Bu mağduriyete çözüm olarak sadece ‘Ücretli Shuttle’ uygulamasının olması öğrenciyi kampüs hayatından da mahrum edecek sığ bir çözümdür” dendi.

Açıklamada İstinye kampüsündeki yurt binalarının yeniden tadilata girerek açılması, toplu apartman/ev kiralama uygulamasının Batı kampüs civarında bir yerle anlaşılarak üçüncü ve dördüncü sınıflar için uygulanması ve Batı kampüs civarına yurt kampüsü inşa edilmesini içeren üç öneri sıralandı.

Yurt krizi tam gaz devam

Geçen seneki eğitim sezonu öncesi yurtlara ve fiyatları katlanan ev kiralarına gücü yetmeyen öğrenciler ‘Barınamıyoruz’ eylemleriyle parklarda yatmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğrencileri yalancılıkla suçlamıştı.

Ama resmi veriler Erdoğan’ı yalanlamıştı.

MEB’in açıkladığı verilere göre 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde KYK’ye bağlı 793 yurt bulunuyordu. Bu dönemde yurtlar 703 bin 175 öğrenci barındırabiliyordu. 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde gelindiğindeyse yurt sayıları 773’e geriledi. 703 bin olan kapasite sayısı yaklaşık 7 bin kişilik bir erimeyle 695 bine geriledi. Lisans ve ön lisans düzeyinde örgün eğitim gören öğrenci sayısıysa 3 milyon 800 bin. Mevcut veriler, öğrencilerin yalnızca yüzde 18’inin barınma ihtiyacının devlet tarafından karşılanabildiğini gösteriyor.

MEB’e göre 2016’dan bu yana yurt sayısında ve kapasitelerinde de kayda değer bir artış görülmüyor.

Sorunlar bu sene de değişmedi. Ülke genelinde milyonlarca öğrenci, hem devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi, hem pandemiyle tırmanışa geçen özel yurt ve konut kiraları sebebiyle zorlu bir sürece girdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, geçen hafta “Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi” dedi. Ama yurtların kapasitelerinin nasıl artırıldığı da tartışma konusu. Öğrenciler, bunun odalara fazladan yatak ve ranza eklenmesiyle sağlandığını söylüyor.

Aynı durum okul yurtları için de geçerli. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) rektörlük, öğrencilere iletilen mesajda iki kişilik kız öğrenci yurt odalarının artık üç kişilik olarak kullanılacağını bildirmişti. Üstelik kayıtlar yenilenmiş ve öğrenciler iki kişilik odalar için başvuru yapıp teminat ücretlerini ödemişken.