Protestolar sonrası: Beykent ve Doğuş üniversiteleri kayıt yenileme ücretini indirdi

Beykent ve Doğuş Üniversitesi, kayıt yenileme ücretlerine yaptıkları yüzde 300’lere varan zamları protestolar sonrası TÜFE oranına yani yüzde 79,6’ya indirdi.

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Doğuş Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir buçuk haftadır okul yönetimini protesto ediyordu. Yönetim, okul ücretlerine yıllık en fazla yüzde 5-10 oranında zam yapacağını taahhüt etmişti ancak zamlar yüzde 300’e ulaştı. Öğrenciler ‘Müşteri değil öğrenciyiz’ diyerek eylemlerini sürdürüyordu. Benzer eylemleri Beykent Üniversitesi öğrencileri de sürdürüyordu.

Doğuş Üniversitesi yönetimi ayrıca, zamları protesto eden öğrencilere soruşturma açmıştı.

İki üniversite de, internet sitesinde benzer açıklamalarda bulunarak zam oranlarını yüzde 79,6’ya indirdiğini duyurdu. Doğuş Üniversitesi’nin açıklamasında “2022-2023 eğitim-öğretim yılı mevcut öğrenci ücretlerimiz, ülkemizde ve dünyada yaşanan olağanüstü ekonomik koşullar altında zorunlu olarak güncellenmiş ve duyurulmuştu. Ancak kayıt yenileme sürecinde yapılan başvurular sonucunda verilen emsal mahkeme kararı gereği 2022 temmuz ayı TÜFE oranı olarak belirlenen yüzde 79,60 oranında kayıt yenileme ücretleri bir önceki yılın ücretleri üzerinden güncellenecektir. Söz konusu oran peşin ödemede geçerli olup, ücretlerini vadeli olarak ödemek isteyenler için vade farkı ilave edilecektir” denildi.

Beykent Üniversitesi de birkaç kelime farkla aynı açıklamayı sitesinde yayımlandı.