Doğuş Üniversitesi’nden zammı protesto eden öğrencilere soruşturma

Doğuş Üniversitesi öğrencileri, okul ücretlerine yapılacak yıllık zammın yüzde 5-10’u geçmeyeceğinin taahhüt edilmesine rağmen zammın yüzde 300’lere varmasını protesto ediyordu. Okul yönetimi, zammı protesto eden öğrencilere soruşturma açtı.

Fotoğraf: Twitter

Doğuş Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir haftadır okul yönetimini protesto ediyor. Yönetim, okul ücretlerine yıllık en fazla yüzde 5-10 oranında zam yapacağını taahhüt etmişti ancak zamlar yüzde 300’e ulaştı. Öğrenciler ‘Müşteri değil öğrenciyiz’ diyerek eylemlerini sürdürüyor.

Evrensel’in haberine göre, zammı protesto eden öğrencilere Doğuş Üniversitesi Disiplin Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Genç imzasıyla öğrencilere bir yazı gönderilerek soruşturma açıldı. Yazıda “12.08.2022’de Dudullu Yerleşkesinde yapılan protesto gösterilerine katılmanız, saldırgan tavırlarla taşkınlıkta bulunmanız, rektörlüğü basma teşebbüsünüze yönelik iddiaların araştırılması için hakkınızda disiplin soruşturması açılmıştır. 23.08.2002 tarihine kadar savunmanızı yazılı olarak yapınız” denildi.

Doğuş Üniversitesi öğrencileri, açılan soruşturmalara tepki gösterdi. Amaçlarının ne taşkınlık çıkartmak ne de eğitim öğretimi engellemek olduğunu dile getiren öğrenciler “Tek bir isteğimiz var. Fahiş zamların geri çekilmesini sağlayarak eğitim hakkımızın gasp edilmesinin önüne geçmek. Üniversite yönetimi bir an önce yaşanan hukuksuzluğa son vererek hem fahiş zamları hem de disiplin soruşturmalarını geri çekmeli. Haklı eylemlerimiz nedeniyle açılan soruşturmalara ve bu hukuksuzluğa derhal son verin” diyerek fahiş zamlar geri çekilene kadar mücadele edeceklerini belirtti.