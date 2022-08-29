İTÜ yurtlarında öğrencilere kitap koyacak yer kalmadı: Tıka basa yatak doldurdular

İktidar, yeni dönem öncesi üniversite yurt kapasitesindeki artışla övünürken bazı okullardaki öğrenciler bu durumun odalara fazladan yatak eklenmesiyle sağlanmasından dolayı tepkili.

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Geçen seneki eğitim sezonu öncesi yurtlara ve fiyatları katlanan ev kiralarına gücü yetmeyen öğrenciler ‘Barınamıyoruz’ eylemleriyle parklarda yatmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğrencileri yalancılıkla suçlamıştı.

Ama resmi veriler Erdoğan’ı yalanlamıştı.

MEB’in açıkladığı verilere göre 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde KYK’ye bağlı 793 yurt bulunuyordu. Bu dönemde yurtlar 703 bin 175 öğrenci barındırabiliyordu. 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde gelindiğindeyse yurt sayıları 773’e geriledi. 703 bin olan kapasite sayısı yaklaşık 7 bin kişilik bir erimeyle 695 bine geriledi. Lisans ve ön lisans düzeyinde örgün eğitim gören öğrenci sayısıysa 3 milyon 800 bin. Mevcut veriler, öğrencilerin yalnızca yüzde 18’inin barınma ihtiyacının devlet tarafından karşılanabildiğini gösteriyor.

MEB’e göre 2016’dan bu yana yurt sayısında ve kapasitelerinde de kayda değer bir artış görülmüyor.

Sorunlar bu sene de değişmedi. Ülke genelinde milyonlarca öğrenci, hem devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi, hem pandemiyle tırmanışa geçen özel yurt ve konut kiraları sebebiyle zorlu bir sürece girdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, geçen hafta “Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi” dedi. Ama yurtların kapasitelerinin nasıl artırıldığı da tartışma konusu. Öğrenciler, bunun odalara fazladan yatak ve ranza eklenmesiyle sağlandığını söylüyor.

Aynı durum okul yurtları için de geçerli. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) rektörlük, öğrencilere iletilen mesajda iki kişilik kız öğrenci yurt odalarının artık üç kişilik olarak kullanılacağını bildirdi. Üstelik kayıtlar yenilenmiş ve öğrenciler iki kişilik odalar için başvuru yapıp teminat ücretlerini ödemişken.

Erkek yurtlarında da üç kişilik odalarda artık dört öğrenci kalacak.

Altan Edige ve Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan yurtlarında başlatılan bu uygulamanın diğer yurtlara uzanıp uzanmayacağı meçhul.

Öğrencilerse duruma tepkili. Mevcut yurtlarda da kapasite artışından önceki sorunlar da biliniyor. Kapasite artışı sorunları büyütecek. Öğrenciler odalardaki prizlerin bile iki kişiye göre ayarlandığını dolapların şimdi bile yetersiz olduğunu söylüyor.

Diken’e ulaşan öğrenciler ortak mutfak alanının küçük olmasından dolayı kitaplıklarından bir bölümü buna ayırdıklarını belirtiyor. Şimdi odalardaki kapasite artışıyla birlikte bazı odalarda kitaplıklar da kaldırıldı. Yani odalarda öğrencilerin kitaplarını koyacakları yer bile yok. Yönetim bu konuda öğrencilere alternatif sunmamış.

Öğrenciler okulda kullandıkları çamaşır makinelerinin sürekli bozulduğunu ve yeterli hizmeti alamadıklarından şikayet ediyor.

Sayın Koyuncu, yurtlardaki kontenjan arttırımında meydana gelecek problemlere karşı ne gibi çözümler bulduğunuzu ya da bunu düşünüp düşünmediğinizi oldukça merak ediyoruz. Odaları dahi görmeden yaptığınız yeniliklerin ne gibi sonuçları olabileceğini anlayamadığınız çok açık. pic.twitter.com/jK2Tx0CLGm — bet #kadıncinayetleripolitiktir (@betullaydin) August 25, 2022

Öğrenciler, videodaki odanın yurttaki en geniş oda olduğunu, özellikle bodrum ve zemindekilerin daha da küçük olduğu belirtiyor.

Sabah burda hangi birimiz yürüyecek ? Kitaplığımız, eşyalarımızı koyduğumuz dolaplar arası sütun nerde ? Biz bu yurda 2 kişilik olduğu için para veriyorduk. 3 kişilik isteseydik daha ucuz alternatifler vardı zaten. Ya 1 gram boş alan yok aklınız alıyor mu bu durumu @ikoyuncu07 https://t.co/Xzkkz8CH8j — hande gül bayram (@handeglbayram1) August 25, 2022

Nereden nereye cidden okulun en olanaklı yurtlarından biriyken bu halde nasıl barınabilmemizi bekliyorsunuz? Kitaplıklarımız bile kaldırılmış 2 dolaba nasıl sığacağız? Mutfak, çamaşır, etüt alanları zaten yetersizdi artan kapasiteyle her şey daha da zor olacak. #itüdeyurtsorunu pic.twitter.com/hXPg0JZ4ei — yaren (@yarenovicc) August 25, 2022

Bu arada bu oda 5. kattan yani diğer odalara göre büyük. Mesela ben 1. kattayım yataklar arasındaki minicik boşluk bile olmayacak benim odamda. Valiz açacak yer yok, kitap koyacak yer yok, bu dolapların içi rafsız eşyaları düzgün koyacak yerimiz bile yok. Reziller gerçekten rezil https://t.co/AGL8s0nf8G — deniz (@dewaitforitniz) August 25, 2022

Üniversite gönderdiği mailde sorunların çözüleceğini söylese de öğrenciler şimdilik herhangi bir değişim olmadığını belirtiyor. Yönetimin eylülde yapılacağını belirttiği 3 bin 500 kişilik yeni yurt ihalesinin ne zaman sonlanacağıysa belirsiz.