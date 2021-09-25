Erdoğan’dan ‘barınamayan’ öğrencilere: Hayatınız yalan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan” dedi.

Fotoğraf: Diken

Türkiye’de bu yıl üniversitelerde eğitimin yüz yüze yapılacağının açıklanmasıyla birlikte kira fiyatlarında astronomik artışlar gözlemlenmiş, akabinde özel yurtların fiyatları da hızla artmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, lisans ve ön lisans düzeyinde örgün eğitimde toplam 3 milyon 800 bin öğrenci bulunmasına rağmen Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlar da ancak 700 bin öğrenci barındırabildiğini belirtmişti.

KYK’ya yerleşemeyen, özel yurtlara ve fahiş kiralara gücü yetmeyen öğrenciler ise ‘Barınamıyoruz Hareketi’ altında seslerini duyurabilmek için geceleri sokakta yatmaya başlamıştı.

‘Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni’nde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. İktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız.

*Bunu görmeden maalesef yalan, yanlış, ilgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye’de şu anda yurt yokmuş diye yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan.

*Bizim yurtlarımız ortada. Bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızda iki bilemedin üç kişilik kapasiteyle biz öğrencilerimizi ağırlıyoruz.

*Karnını doyurabileceği ekmeğe muhtaç olmak fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı. Artık insan gibi yaşamak imkana sahip olmayanlar kendini fakir hissediyor.