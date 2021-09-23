Gençlik bakanından ‘Barınamıyoruz’ diyen öğrencilere: İrtibatta kalalım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlara yerleşemedikleri için ‘Barınamıyoruz Hareketi’ni başlatan öğrencilere “İrtibatta kalalım” dedi.

Kasapoğlu, dünkü açıklamasındaysa “Algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar” diye seslenmişti.

Fotoğraf: Diken

Türkiye’de bu yıl üniversitelerde eğitimin yüz yüze yapılacağının açıklanmasıyla birlikte kira fiyatlarında astronomik artışlar gözlemlenmiş, akabinde özel yurtların fiyatları da hızla artmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, lisans ve ön lisans düzeyinde örgün eğitimde toplam 3 milyon 800 bin öğrenci bulunmasına rağmen Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlar da ancak 700 bin öğrenci barındırabildiğini belirtmişti.

KYK’ya yerleşemeyen, özel yurtlara ve fahiş kiralara gücü yetmeyen öğrenciler ise ‘Barınamıyoruz Hareketi’ altında seslerini duyurabilmek için geceleri sokakta yatmaya başlamıştı.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Kasapoğlu, “Barınamıyoruz” diyen öğrencilere şunları söyledi: “Bu arkadaşlar önce bize hangi yurda başvurmuşlar, hangisine kabul alamamışlar bildirsinler. Başvurularını alalım, kaçıncı yedek öğrenelim. Kendilerini tanıyalım. Maalesef öğrenci olmayıp, İstanbul’da evi olup diğer şehirlerde gösteri yapanlar var. Bizim niyeti halis olan her gencimizle diyaloğumuz, bağlantımız olur. Her zaman kapımız açıktır onlara. Ama kötü niyetli, istismar aracı olanlara da kanmayız. İyi niyetli herkesle görüşürüz.”

Bu sene pandemi nedeniyle bir yığılma olduğunu ifade eden bakan, şöyle konuştu: “Pandemi nedeniyle iki yıldır başvuru almadık. Bu yıl o yüzden yığılma oldu. Pandemi nedeniyle geçen yıl gelmeyen öğrenciler bu yıl geldiler. Bir de bu sene başvuran öğrenciler var. İkisinin bir araya gelmesi bir yoğunluk oluşturdu. Ama yerleştirmelere baktığımızda bizim yerleştirmemiz zaten 2019’da da ilk başta aynı oranda. Biz her yıl aldığımız başvurunun yüzde 88’ini yerleştiriyoruz.”

Bakan, öğrencilere şu çağrıyı yaptı: “Bir gencimizi dışarıda bırakmamak için, başvuruda bulunan gençlerimizi yerleştirmek için çalışıyoruz. Bizimle irtibat halinde olsunlar.”

Kasapoğlu, yurtların durumuyla ilgili bilgileri de şöyle paylaştı: “Bu başvuruda biz 362 bin kişiyi yurda yerleştirdik. Bunun 46 bin 863’ü feragat etti. 35 bini hemen ilk yedekte yerleştirdik. Normal süreçte biz başvuranların yüzde 90’ını yerleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle bir sıkışma oldu. Ama tüm imkânları seferber edeceğiz. Son dört yılda yatak sayısını 216 bin artırdık. Bunun çoğu pandemi döneminde bitirildi. Yine kısa sürede devreye sokacağımız 64 bin kapasite var. Onları yetiştirmek için yoğun bir çalışma içindeyiz.”