‘Barınamayan’ öğrencilerden eylem: Sokakta uyuyacaklar

AYŞEGÜL KASAP

Bir grup üniversite öğrencisi üniversitelerin açılmasıyla birlikte konut ve yurt kiralarındaki artışları protesto etmek amacıyla “Barınamıyoruz” diyerek İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir araya geldi. Öğrenciler CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’la birlikte bu gece sokakta sabahlıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde artışlar yaşanmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde ise sene başına göre fiyat farkı iki katından fazla.

‘Barınamıyoruz Hareketi’ altında toplanan öğrenciler açıklamalarında, “Artık bizi gözardı etmelerine izin vermeyeceğiz. Kafalarını çevirdikleri her yerde gözlerine çarpacağız. Valizlerimizi çanta, çantamızı yastık yaptık. Bugün sokaklardayız” ifadelerini kullandı.

Tanal, öğrencilerle birlikte parktaki banklarda uyudu. CHP’li vekil, şunları kaydetti: “Sarayda uyuyanlar şu anda böyle gökyüzünü görebiliyorlar mı? Vicdanen rahatız. Bunu gören yetkililerin, devlet yönetiminde olanların bundan utanmaları lazım. ‘Türkiye ekonomik anlamda kalkınmış bir ülke’ deniyor, keşke kalkınmış olsaydı da biz de banklarda uyumasaydık.”

Eylem alanına kısa sürede polis ekipleri geldi. Tanal’la konuşan polis amiri eylemi ‘faaliyet’ olarak niteleyerek, ‘eylem niteliği’ kazanmasını istemediklerini belirtti. Tanal ise anayasal haklarını kullandıklarını belirterek bu gece sokakta uyuyacaklarını kaydetti.

'Barınamayan' öğrencilerle birlikte sokakta uyuyan CHP'li Tanal'dan eyleme müdahale etmek isteyen polise: Beni kaldırabilirseniz buyurun gelin kaldırın@aysegul_kasap'ın haberihttps://t.co/7mXnTBZdQ1 pic.twitter.com/HpTlh3Dg8O — Diken (@DikenComTr) September 19, 2021

Çevik kuvvet polisleri alanda nöbet tutarken öğrenciler uyumama kararı aldı.

Polis öğrencilere dağılmalarını söylerken, öğrenciler “Evimiz yok, yurdumuz yok. Tek amacımız burada yatmak” dedi.

Öğrenciden polise: Evimiz yok, yurdumuz yok! Tek amacımız burada yatmak pic.twitter.com/O9F8lr8u0t — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) September 19, 2021

Moda semtindeki öğrenciler eylemlerine daha merkezi bir lokasyon olarak nitelendirdikleri Yoğurtçu Parkı’nda devam etme kararı aldı.