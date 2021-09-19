Erdoğan fahiş kira zamlarını değerlendirdi: Zulmün önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kira artışlarına ilişkin, “Suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz” dedi.

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İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde artışlar yaşanmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde ise sene başına göre fiyat farkı iki katından fazla.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Erdoğan’a kira fiyatlarındaki astronomik artışlar ve öğrencilerin ev sıkıntısı da soruldu.

Erdoğan’ın yanıtı şöyle: “Bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.

Yalnız şunu çok açık ve net söyleyeyim özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye’de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yaptık, gayet de lüks yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift yatak, bilemediniz üç yataklı odalar olmak üzere gayet modern şekilde bu yurtlarımızı yaptık. Bu konuda da yurtlarımızla iftihar ediyorum.”