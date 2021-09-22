Gençlik bakanına göre yurt sorunu yok, ‘algı operasyonu’ var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin barınma sorununa ilişkin tartışmaları yorumladı: “Algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar.”

Fotoğraf: Twitter/Umut-sen

Türkiye’de bu yıl üniversitelerde eğitimin yüz yüze yapılacağının açıklanmasıyla birlikte kira fiyatlarında astronomik artışlar gözlemlenmiş akabinde özel yurtların fiyatları da hızla artmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, lisans ve ön lisans düzeyinde örgün eğitimde toplam 3 milyon 800 bin öğrenci bulunmasına rağmen Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlar da ancak 700 bin öğrenci barındırabildiğini belirtmişti.

KYK’ya yerleşemeyen, özel yurtlara ve fahiş kiralara gücü yetmeyen öğrenciler ise ‘Barınamıyoruz Hareketi’ altında seslerini duyurabilmek için geceleri sokakta yatmaya başlamıştı.

Kasapoğlu ise bugün yurt tartışmalarına yanıt verdi.

Ankara’da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda konuşan Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının ‘en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumda‘ olduğunu savundu ve “Milletimizi kandırmaya çalışıyorlar” dedi.

Kasapoğlu’nun ifadeleri şöyle: “Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır.

2002-2021 arasında 768’e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var.

2017-2018 döneminde başvuran öğrencilerimizin yüzde 90’ı yurtlarımıza yerleşti. 2018-2019’da yüzde 89, 2019-2020’de yüzde 88, 2020-2021’de pandemi nedeniyle öğrenci almadık. 2021-2022’de yeni bir süreç başlattık.

Başvuran öğrencilerin bir kısmı hak kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak.“

Bakan, yurt ücretleriyle ilgili değerlendirme yapmadı.