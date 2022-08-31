Koç Üniversitesi, öğrencileri yurtsuz bıraktı: Okula yakın evler 10 bin liradan başlıyor

ANIL CAN TUNCER

Koç Üniversitesi, okulun açılmasına 20 gün kala üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilere ‘yurt imkânı sağlayamayacaklarını öngördüklerini’ açıkladı. Kiraların katlandığı bir dönemde yurtsuz kalan öğrencilerse tepkili.

Diken’e konuşan bir öğrenci, okula yakın evlerin kirasının 10 bin liradan başladığını belirtirken, bir diğeri emlakçıların da durumdan faydalanmaya çalıştığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Geçen eğitim sezonu öncesi yurtlara ve fiyatları katlanan ev kiralarına gücü yetmeyen öğrenciler ‘Barınamıyoruz’ eylemleriyle parklarda yatmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğrencileri yalancılıkla suçlamıştı.

Ama resmi veriler Erdoğan’ı yalanlamıştı.

MEB’in açıkladığı verilere göre 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde KYK’ye bağlı 793 yurt bulunuyordu. Bu dönemde yurtlar 703 bin 175 öğrenci barındırabiliyordu. 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde gelindiğindeyse yurt sayıları 773’e geriledi. 703 bin olan kapasite sayısı yaklaşık 7 bin kişilik bir erimeyle 695 bine geriledi. Lisans ve ön lisans düzeyinde örgün eğitim gören öğrenci sayısıysa 3 milyon 800 bin. Mevcut veriler, öğrencilerin yalnızca yüzde 18’inin barınma ihtiyacının devlet tarafından karşılanabildiğini gösteriyor.

MEB’e göre 2016’dan bu yana yurt sayısında ve kapasitelerinde de kayda değer bir artış görülmüyor.

Sorunlar bu sene de değişmedi. Ülke genelinde milyonlarca öğrenci, hem devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi, hem pandemiyle tırmanışa geçen özel yurt ve konut kiraları sebebiyle zorlu bir sürece girdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, geçen hafta “Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi” dedi. Ama yurtların kapasitelerinin nasıl artırıldığı da tartışma konusu. Öğrenciler, bunun odalara fazladan yatak ve ranza eklenmesiyle sağlandığını söylüyor.

Aynı durum okul yurtları için de geçerli. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) rektörlük, öğrencilere iletilen mesajda iki kişilik kız öğrenci yurt odalarının artık üç kişilik olarak kullanılacağını bildirmişti. Diken’e konuşan öğrenciler, bu kararın iki kişilik odalar için başvuru yapıp teminat ücretlerini ödedikten sonra alındığını söylemişti.

Üç ve dördüncü sınıflara yurt yok

Koç Üniversitesi’yse 29 Ağustos’ta öğrencilere gönderdiği mailde üçüncü ve dördüncü sınıflara yurt imkanı sağlanamayacağını duyurdu. Yurtlara talepteki artış gerekçe gösterildi.

Okulda iki senedir yurt sorunu var. Geçen sene ikameti İstanbul’da bulunan öğrencilere yurt çıkmaması sonrası eylemler yapılmış, jandarma müdahalesi gelmişti. Müdahale sonrasında okuldan gelen ‘yurt sorununu çözeceğiz’ mesajınınsa geçerliliğinin olmadığı görüldü.

Üniversite yönetimi yeni dönemin başlamasına 20 gün kala öğrencilere “Üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerimize yurt imkanı sağlayamayacağız” mesajı attı.

Koç Üniversitesi’nden öğrencilere gönderilen mail.

Öğrenciler ne diyor?

Öğrencilerin okuldaki sorunların çözümü için oluşturdukları Odeon Hareketi’nin açıklamasında yurt sorunun her sene vurgulanmasına rağmen çözülmediğinin altı çizilerek yönetimin kendi çıkarlarını önde tuttuğu belirtildi.

Açıklamada çözüm önerileri de sıralandı.

Koç Üniversitesi Tam Burslular Ağı da yönetimin kendi planlama eksiklerini gidermek yerine öğrencisini mağdur ettiğini ve konuyla ilgili bildirimin de son anda geldiğini söyledi.

Yurtsuz bırakılan Koç Üniversiteli öğrenciler için çözüm talep ediyoruz. #KoçÜniliYurtsuz pic.twitter.com/2iNSiEJjvb — KU Tam Burslular Ağı (@KUTamBurslular) August 30, 2022

Mecburen ev arıyorlar

Tarih bölümünde okuyan Baran, okula geldiğinden bu yana aralıklarla da olsa yurtta kalmış. Ama bu sene temmuz başında 5 bin lirayı aşan ön ödemeye rağmen üçüncü sınıfa geçtiği için bu hakkından mahrum kalacak.

Diken’e konuşan Baran, “Mecburen evlere bakıyorum, okula yakın yurt da yok. Okul, şehir merkezine çok uzak bir noktada. Okula yakın evlerin kirası da 10 bin liradan başlıyor. Ev arkadaşı bulup kirayı bölüşerek barınmaya çalışacağım. Ama bu ücreti ödeyemeyecek çok kişi var” dedi.

Bu durum için yurt müdürlüğüne mail attığını belirten Baran’a şu ana kadar bir geri dönüş olmamış.

Emlakçılar da durumu fırsat bildi

Kararın açıklandığı gün okul civarında 15 bin liraya kira verilmiş bir ev artık 19 bin liraya çıktı. Yani okul yönetimi öğrencilerin barınma sorununu emlakçıların insafına bırakmış durumda. Kirayı bölüşerek masraflarını düşürmek isteyen öğrenciler için ev sahipleri ve emlakçılar 3+1 evleri ”İki kişi kalabilir” şartıyla kiralıyor.

Masraflar ve fahiş fiyatlar bir yana öğrencilerin okulun başlamasına 20 günden az kala eve çıkmaya zorlanması da sorunları beraberinde getiriyor.

Bursluların çilesi

Okulda tam burslu okuyan bir öğrenciyse temmuz başında ödediği ücrete rağmen kendisinin bilgilendirilmediğini söylüyor. Ailesinin Türkiye’nin bir ucunda yaşadığını belirten öğrenci, karar açıklandığından beri ev baktığını ama emlakçıların kendileriyle resmen oyun oynadığını söyledi.

“Koç Üniversitesi’ndesiniz, zenginsiniz” diye bir algı olduğunu belirten öğrenciler, okulda tam bursluların ve durumu iyi olmayanların da bulunduğunu vurguluyor: “Bazı bölümlerde kitapların tanesi 2 bin TL’ye çıkabiliyor. Tam bursluyuz ancak yurt gibi birçok şeye para ödüyoruz. Tam burslular hep ortada kalıyor.”

Başka bir öğrenci, okuduğu bölüme gelmek için aile baskısına karşı çıkıp bilim insanı olmak için fedakarlıkta bulunduğunu belirtirken, artık tamamen umutsuz olduğunu söyledi: “Artık talepleri bile dikkate almıyorlar, bankada okuyorum gibi hissediyorum.”

Mağduriyet büyük

Öğrenciler sosyal medyada da seslerini duyurmaya çalışıyor. Paylaşımlara göre kalacak hiçbir yeri olmayan öğrenciler de var.

Dün akşamdan beri o kadar sinirliyim ki özelimi de biraz sizinle paylaşmak ve koç'a herkesin içinde küfretmek istiyorum. Bu okul ikametgahım burda olmadığı halde beni sınavdaki adresim istanbulda olduğu için yurda almıyor ya hani, + — berru bon boulash (@berruebennett) August 30, 2022

%50 bursu olan veya hiç olmayan ayrıca zekeriyaköy sarıyer vs de eve çıkamayacak durumda olan bi dünya insan var. Bu insanlar nasıl okula devam edecek ne yiyip içecek belli değil. Hadi ev buldular desek yemek yemeye bile para kalmaz. Bu okul kendini bitirmeye and içmiş — Mr. Worldwide (@coffee1ord) August 29, 2022

Yurt krizini geçen yıl da yaşadık, bu yıl da yaşanacağı belliydi. Önlem alınabilecek 1 yıl vardı ve engelleyecek kayda değer hiçbir çözüm sunulmadı. KUDEB'li olup da yurt verilmeyecekler var, bu yıl da #KoçÜniliYurtsuz https://t.co/qF6SdeKd2m — ttilki 🇦🇿 (@aithusa_) August 29, 2022