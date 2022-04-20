Boğaziçi’nde ‘kadrolaşma’ tam gaz: Adrese teslim ve bölümden onaysız ilanlar

AYŞEGÜL KASAP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kayyım’ rektör atamasıyla beraber başlayan Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kadrolaşma’ girişimleri devam ediyor.

Üniversite yönetiminden habersiz açılan enstitü ve görevden alınan dekanlardan sonra şimdi de ‘adrese teslim’ ve bölümün onayı olmadan ilanlar açılmaya başladı.

Fotoğraf: Saype

Erdoğan’ın 1 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’yu göreve getirmesiyle öğrenciler ve akademisyenler ‘kayyım rektör’ protestolarına başlamıştı. Eylemler sonuç vermiş, Bulu, yine cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz 2021’de görevden alınmıştı. Ama yerine yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci atanmış, gelen gideni aratmıştı.

İnci, 19 Ocak’ta eğitim, fen-edebiyat ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerindeki seçilmiş dekanları görevden almış, yerlerine üniversite dışından üç dekan atamıştı.

Yine İnci döneminde ‘veri bilimi ve yapay zeka enstitüsü’ kurulmuş, üniversitedeki akademisyenlerse kararı Resmi Gazete’de yayımlanınca öğrenmişti.

Üniversitede ‘kayyım rektör’ protestolarını aylardır sürdüren akademisyenler, bu gelişmeleri ‘kadrolaşma amacı’na bağlıyor.

‘Adrese teslim’ şartı

Boğaziçi Üniversitesi profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı için yeni ilanlar açtı. Açılan ilanda bütün bölümler için ‘bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek’ şartı arandı.

Bölümlerle ilgili şartlara baktığımızdaysa veri bilimi ve yapay zeka enstitüsü için ‘adrese teslim’ bölümler belirlendiği görülüyor.

Veri bilimi ve yapay zeka enstitüsü ilanı şöyle: “Biyoinformatik veri analitiği, sezgisel optimizasyon ve yüksek başarımlı hesaplama konularında yayınları olmak.”

Bölümün onayı yok

Bilgisayar mühendisliği bölümündeyse bölümün onayı olmadan ilan açıldı. Şartları şöyle: “Yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında SCIE kapsamında taranan dergilerde yayınları olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmak. Bilimsel çalışmalarını son beş yıl içindeki yayınları ile kanıtlamış olmak.”

Bölüm yönetiminin böyle bir talebi ve kadroya onayı yok. İlan açılmadan önce rektörlüğün bölüm yönetimine bir öğretim elemanı adayının ismini sorduğunu belirten kaynaklar, bu usulü kabul etmediğini söyledi. Bölüm yönetiminin kendilerine sorulan kişi hakkında “Olumsuzdur” diye resmi bir evrak da gönderdiği kaydedildi.

Buna rağmen bölüm için ilana çıkıldı. Bölüm akademisyenleri bunun kanuna aykırı olduğunu savunuyor. Her ne kadar yakın dönemde kanunda bir değişiklik yapılmış olup rektöre atama yetkisi verilmiş olsa da burada bir nüans bulunduğu belirtildi. Rektörün sadece norm dışı kadroda atama yapabileceği ama bilgisayar mühendisliği bölümü hala norm kadro kapsamında olduğu kaydedildi. Yetkinin hala bölümün elinde olduğu, kanunen bölüm istemediği sürece ilana çıkılamayacağı belirtildi.

Yangından mal kaçırır gibi kadro ilanı

Tüm bunların yanında kuruluşuna dair hukuki itiraz süreci devam eden iletişim fakültesi için de ilana çıkıldı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Erdoğan’ın kararıyla hukuk ve iletişim fakültelerinin açılmasını Danıştay’a taşımış ve iptalini talep etmiş ama bu reddedilmişti.

Boğaziçi akademisyenlerinin avukatı Fırat Kuyurtar hukuki sürecin halen devam ettiğini söylerken, rektörlük hukuki süreç bitmeden kadroyu kurmak için kolları sıvamış.

Sadece kağıt üzerinde olan fakültenin radyo, televizyon ve sinema bölümü için şu ilana çıkıldı: “Doktorasını anadili İngilizce olan bir ülkede ve sinema araştırmaları alanında yapmış olmak. Sinema araştırmaları kapsamına giren konularda ve ‘Türkiye Sineması’ üzerine yayın yapmış olmak. Yurt içinde veya yurt dışında öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında alanında en az iki yıl ders verme tecrübesi olmak. Radyo, televizyon ve sinema, sinema ve televizyon, sinema, film tasarımı bölümlerinden birinden lisans derecesi olmak.”