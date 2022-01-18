İTÜ’deki ‘adrese teslim’ ilanlardan bölüm başkanlarının bile haberi yokmuş

AYŞEGÜL KASAP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) rektör olarak atadığı Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun ‘adrese teslim’ açtığı akademik kadro ilanlarından ilgili bölüm başkanlarının ve dekanın bilgisi olmadığı belirtildi.

Diken’e konuşan üniversitedeki akademisyenler, teamüller hiçe sayılarak açılan kadroların tek bir nedeni olduğuna işaret etti: Kadrolaşma.

Daha önce üniversitenin resmi sitesinde yayınlanan ilanların adeta kişiye özel açıldığı Diken’de gündeme gelmişti.

Örneğin Fen Edebiyat Fakültesi kimya bölümünde doçent alımı için aranan şart şöyle belirtilmiş: “Anorganik kimya alanında ftalosiyaninlerin fotokatalitik uygulamalardaki kullanımı üzerine çalışmaları olmak.”

Bir diğer örnek Çevre Mühendisliği bölümünde. Araştırma görevlisi için açılan ilanın şartları şöyle: “Atıklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması ve membran distilasyonu üzerine çalışmaları olmak.”

‘Adrese teslim’ ilanlar konusunda hem Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları bulunuyor.

‘Düşük yayın profiline sahip olanlar alınıyor’

Üniversite bileşenleri, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden İTÜ’de kalitenin düşmesinden endişeli. Akademisyenler, bölüm başkanlarından bile habersiz açılan ilanlar için “Düşük yayın profiline sahip olanlar alınıyor. Üniversitenin akademik başarısına gölge düşürmesinden korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberleri olsa bile emir vaki

Akademisyenler hem hukuka hem de yönetmeliğe aykırı bu uygulamadan bölüm başkanlarının haberi olsa bile ‘emir vaki’ ile bilgilendirildiklerini aktardı.

Daha önceki rektörlerin ilan açmadan önce ilgili fakültenin dekanına ve bölüm başkanına sorarak görüş aldığını belirten akademisyenler, “Prof. Dr. İsmail Koyuncu’dan önceki rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca da dahil buna. Sorardı ilgili bölümlere. Ama artık böyle değil. Son 1,5 yıldır ilanlardan ne bölüm başkanlarının ne de dekanların haberi oluyor” ifadelerini kullandı.

Hatta akademisyenlerin aktardığı bilgilere göre, eski rektör Karaca, kuruluşunda bizzat bulunduğu ve mensubu olduğu Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde görevden ayrıldıktan sonra yaşananları şu ifadelerle anlatmış: “Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü İklim ve Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı için son ilan edilen profesörlük kadrosundan, anabilim dalında hiçbir akademisyenin haberi olmamıştır.”