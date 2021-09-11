İTÜ rektörü mahkeme kararını ihlal etti: Kız yurduna zorla camdan girildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) rektör olarak atanan İsmail Koyuncu, ‘şartlı bağış’ kapsamında yaptırılmış kız yurduna el koymak istedi. Mahkeme bunun hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Ancak rektörlük mahkeme kararını hiçe sayarak idari kararı dikkate aldı.

Rektörlük heyetinin yurda zorla girdiği cam / Fotoğraf: Diken

Yurdu işleten ARI Kültürel Sosyal ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu, hukuksuz uygulamanın karşısında mahkemeye gidip ‘tedbir’ kararı aldırdıklarını söyledi. Ancak rektörlük idari bir yazıya dayanarak mahkeme kararını ihlal etti. Yurda girilmesi mahkeme tarafından yasaklanmasına rağmen rektörlükten gelen bir heyet yurda girmek istedi. Kapıların kilitli olduğunu görünce de zorla camdan yurdun içine girdi. Üstelik yönetimin içerde kız öğrencilerin özel eşyalarının olduğu uyarısı yapmasına rağmen.

Yaklaşık dört saat yurdun içinde kalan heyet daha sonra kapıların kilidini değiştirdi ve yurdu kilitleyip çıktı.

ARI yönetim kurulu basın açıklamasında şunları aktardı:

“İTÜ Rektörlüğü, 11 Eylül 2021 tarihinde saat 12.30 sularında pencereyi zorla açarak irtifak hakkı 49 yıllığına İTÜ Geliştirme Vakfı’na ait olan Zeynep Birkan Kız Öğrenci Yurduna idari hukuka aykırı şekilde girmiştir.

Söz konusu yurtlar İTÜ mezunlarının bağışları ile inşa edilmiştir ve hukuka uygun şekilde arazi kirası da ödenerek, 49 yıllık irtifak hakkıyla İTÜ Geliştirme Vakfı’nın da ortak olduğu şirketler tarafından 20 yıldır işletilmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı şartlı bağışlarla inşa edilen ve 49 yıllık protokollere dayanarak bağlı şirketleri eliyle işlettiği okul ve yurtları koruma amacıyla 10 Ağustos 2021’de mahkemeden ihtiyati tedbir kararı almıştır.

Bu kararı dinlemeyen İTÜ Rektörlüğü 10 Eylül 2021 cuma günü saat 16.00 sularında Sarıyer Kaymakamlığı’ndan 11 Eylül 2021 Cumartesi günü ‘tahliye edilmesi’ yazısı alarak yurtları işleten ARI Kültürel AŞ’ye göndermiştir.

ARI Kültürel AŞ 15 Eylül tarihine kadar öğrenci eşyalarıyla kendisine ait tüm ekipman ve mobilyayı boşaltabilmek için bir erteleme istemiş ancak talep rektörlükçe reddedilmiştir.

‘Belge ve bilgi vermeden kilidi değiştirdiler’

Buna karşın İTÜ Rektörlüğü, 11 Eylül Cumartesi günü polis desteği ile yangın merdiveninden girmeyi denemiş ve sonunda camdan binaya girerek binayı fiilen teslim almıştır. 4 saat süren bir süre zarfında içerde kalmış ve sonunda hiçbir belge ve bilgi vermeksizin yurdun anahtarını değiştirerek, kilitli halde bırakıp gitmiştir.

Rektörlük heyeti yangın merdiveninden yurda girmeye çalışırken / Fotoğraf: Diken

İTÜ Geliştirme Vakfı kuruluşundan bu yana mezunlarından 80 Milyon USD tutarında bağış projesini gerçekleştirerek İstanbul Teknik Üniversitesi’nde büyük yatırımların yapılmasını sağlayan; üniversitenin ve mezunların yararını gözeten bir kurumdur.

49 yıllık irtifak hakkına ve ‘Tedbir’ kararına hiçbir şekilde uyulmadan sadece Sarıyer Kaymakamlığının ‘Tahliye’ yazısına müsteniden gösterilen bu hukuk dışı tavır; İTÜ’lü olma değerleri ile çelişmekte, camiamızın en ayırt edici özelliği olan bilime ve hukuka saygı vasfına temelden ters düşmektedir.

İTÜ Rektörlüğü’nü bu tutumu dolayısıyla kınıyor ve hukuka uymaya davet ediyoruz.“