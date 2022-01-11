İTÜ’de Danıştay’a rağmen kişiye özel ilanlar: ‘Kadrolaşıyorlar’

AYŞEGÜL KASAP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu rektör olarak atadığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) akademisyen alımları için kişiye özel ilanlar açıldı. Üniversitedeki akademisyenler ve öğrenciler bunu ‘kadrolaşma’ olarak yorumluyor.

Erdoğan’ın rektör atamalarıyla beraber Türkiye’nin köklü üniversitelerindeki ‘kadrolaşma’ iddiaları yeni değil. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü’ kurulması kararlaştırılmıştı. İlgili bölümlerden habersiz bir gecede çıkan bu karar için üniversite akademisyenleri “Kadrolaşmak için yapılıyor” demişti.

Liyakat esasını arka plana atan bir uygulamayı da yakın dönemde Kamu Personel Seçme Sınavı’ndaki sözlü mülakatlarda görmüştük. Dereceye giren öğretmen adayları sözlü mülakatta ‘keyfi’ bir şekilde elenmiş; mülakat sisteminin kaldırılmasının ‘gerekliliği’ gündeme gelmişti.

Adrese teslim ilanlar

Akademide de bunun yansıması kişiye özel ilanlar.

Üniversitenin resmi sitesinde yayımlanan ilanlarda kişiye özel koşulların konulduğu görülüyor. Yani ilanlarda bizzat daha önceden belirlenmiş adaylar tanımlanmış.

Danıştay ve YÖK kararı var

‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

Dönemin YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 2020 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle ilgili şöyle demişti: “Yaptığımız bu çalışma neticesinde; profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek.”

Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti.

İTÜ kararları hiçe saydı

Tüm bunlara rağmen İTÜ’de söz konusu ‘kişiye özel ilanlar’ açıldı. Bizzat alınmak istenen kişinin tez çalışmasındaki konular ek koşullara eklenmiş.

Örneğin Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde doçent alımı için aranan şart şöyle belirtilmiş: “Anorganik kimya alanında ftalosiyaninlerin fotokatalitik uygulamalardaki kullanımı üzerine çalışmaları olmak.”

İTÜ’de açılan ilanlar

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde profesör almak için aranan şartsa şöyle: “Kent ve bölge planlama alanlarında su ve arazi kaynaklarının kullanım ve tahsisi üzerine kooperatif oyun teorisi ve optimizasyon teknikleri üzerine çalışmaları olmak.”

Bir diğer örnek Çevre Mühendisliği bölümünde. Aşatırma görevlisi için açılan ilanın şartları şöyle: “Atıklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması ve membran distilasyonu üzerine çalışmaları olmak.”

İTÜ’de açılan ilanlar

Jeofoizik Mühendisliği Bölümü’nde kadro olmadığı için jeofizik bölümünde profesör kadrosu açıldı ve şu şartlar arandı: “Neotektonik, depremsellik ve aktif tektonik konularında çalışmaları olmak.”

‘Hukuka ve yönetmeliğe aykırı’

Diken’e konuşan akademisyenler ve öğrenciler bu ilanların ‘hem hukuka hem de yönetmeliğe aykırı olduğunu’ belirtti.

Üniversite bileşenleri söz konusu uygulamanın ‘bilimsel rekabeti engellediğini bu durumun da üniversitenin kalitesine etkisinin olumsuz olarak yansıyacağının’ da altını çizdi.