AKP’den ‘kadına şiddet’ tasarısına ‘eşitlik’ ayarı

Kadınlarla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinde Anayasa’nın ‘eşitlik’ ilkesine aykırı olduğu iddia edilen maddelerin değiştirilmesi planlanıyor.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Teklifle, Türk Ceza Kanunu’nun 82’nci maddesindeki kasten öldürme suçu yeniden düzenlenerek kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet ceza öngörüldü.

Ayrıca kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit suçlarının ceza alt sınırları da kadına karşı işlenmesi halinde, erkeğe göre daha fazla artırıldı. Hukukçulara göre bu düzenleme Anayasa’nın 10’uncu maddesinde düzenlenen “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir” ilkesine aykırı.

Komisyondaki görüşmeler sırasında muhalefetin hukukçu vekilleri bazı maddelerin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden düzenlenmesini istemişti. Muhalefet düzenlemenin cinsiyet kimliği nedeniyle işlenen suçları kapsaması gerektiğini söylemişti.

DW Türkçe’den Eray Görgülü’ye konuşan kaynaklar teklifin bir kez daha gözden geçirilmesinin gündeme alındığını söyledi.

Kanun teklifinin değerlendirmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Başta öldürme suçunu düzenleyen madde olmak üzere kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit suçlarını düzenleyen maddelerde, eleştiriler doğrultusunda değişiklikler planlanıyor.

Komisyonda kabul edilen teklif üzerine çalışmalar yürütülürken, “Bir kadın bir kadını öldürdüğünde de mi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak” ya da “Bir kadın, bir erkek ve bir kadını öldürdüğünde nasıl bir ceza ayrımı yapılacak” sorularına yanıt aranıyor.

Bir erkeğin bir kadına yönelik işlediği suçlarda, suçun hangi hallerde mağdurun kadın olmasından kaynaklı olduğunun çerçevesinin nasıl çizileceği de çalışılan konular arasında.