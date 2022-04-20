Apple için de geçerli: Avrupa’da tek tip şarj aletine onay

Avrupa Parlamentosu (AP), cep telefonları, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, taşınabilir video konsolları gibi cihazların hepsinin aynı şarj cihazına bağlanabilmesi önerisini kabul etti.

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Kararla tüketicilere kullanım kolaylığının yanı sıra, daha az elektronik atık üretilmesi amaçlanıyor.

Parlamentonun kabul ettiği öneriye göre her cihazın ambalajında, nasıl şarj edilebileceğini ve ambalajın bir şarj cihazı içerip içermediğini gösteren net etiketler yer alacak.

Kural, 2012’den beri kendi bağlantı noktasını ve adaptörünü kullanan Apple için de geçerli. ABD’li teknoloji devi yakın gelecekte cihazlarında bir USB bellek bağlantı noktası sağlamak zorunda.

Tek tip şarj aleti zorunluluğu akıllı saatler gibi bir USB bellek bağlantı noktasıyla donatılamayacak kadar küçük cihazlarıysa kapsamıyor.