Boğaziçili öğrencileri döven güvenlik görevlisine kampüste lojman verildi

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektörler’ Melih Bulu ve Naci İnci’nin uygulamalarını protesto eden öğrencileri döven özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan’a üniversitenin Hisar kampüsünde lojman verildi.

Fotoğraf: Boğaziçi Dayanışması

Matematik merkezi lojmana çevrilmişti

Daha önce de Bilgi İşlem Merkezi’ne işe alındıktan sonra üniversitenin genel sekreterine sekreter yapılan Taha Eligüzel için 24 Mayıs 2022’de anahtarları değiştirilerek kapatılan İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’nin (İMBM) misafirhanesi lojmana dönüştürülmüştü.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 18 Mayıs 2022’de lojmanlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gitmiş, 208 olan lojman sayısının ‘depreme karşı güçlendirme’ gerekçesiyle 103’e indirileceği belirtilmişti.

Rektörlüğün açıklamasına göre önceki yönetim toplam 208 lojmanın 81’ini göreve özgü verirken, 51’ini de ‘Kamu Konutları Yönetmeliği’ ekinde unvanı bulunmayan, aralarında bahçıvan, şoför, hizmetli ve güvenlik görevlilerinin olduğu personele vermişti.

Düzenlemeyle sıra tahsisli lojmanların yüzde 85’inin akademik personele yüzde 15’inin de idari personele verileceği duyuruldu.

Sıra tahsisli lojmanlar tüm personele duyurularak taleplerin toplanacağı, beş yıl sürecek konaklama için kişinin konut başvuru cetveline göre elde edeceği puan sırasının dikkate alınacağı belirtilmişti.

Yeni olduğu söylenen düzenlemenin aksine, ‘Kamu Konutları Yönetmeliği’ ekinde unvanı bulunmayan bir güvenlik görevlisine lojman verilirken, Hisar kampüsündeki lojmanda üç güvenlik görevlisi kalıyordu. Güvenlik görevlilerinden ikisinin lojmanda kaldığı ‘kayyım rektörler’in yönetimi tarafından bilindiği, buna karşın yol parası da aldıkları iddialar arasında yer alıyor.

58 kişi lojmandan çıkarılacak

Rektörlük, duyurudan sonra 58 kişinin ‘yer olmadığı’ gerekçesiyle 7 Ağustos’a kadar lojmanları boşaltmasını istedi. Bu gelişmeden sonra rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu’nun şoförüne de lojman tahsis edildiği iddia edildi. Oysa rektör yardımcılığı bir makam olmadığı için buraya bağlı çalışanların lojmanda kalma hakkı bulunmuyordu. Kumbaroğlu’nun rektör yardımcılığı dışında lojman komisyon başkanlığı şapkası da bulunuyor.

Özel duruşmanın katılımcıları arasındaydı

Lojmana yerleşen güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan’ın ismi Boğaziçili öğrencilerin dövüldüğü hemen hemen her eylemde geçti. Kardoğan, öğrencilerin yargılandığı davalarda da mağdur olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamelerde öğrencilerin Kardoğan’ın görevini yapmasını engelledikleri öne sürülerek bu nedenle de cezalandırılmaları talep edildi.

‘Kayyım rektör’ Naci İnci’nin şikâyetiyle tutuklanan ve 94 gün cezaevinde tutulan öğrenciler Berke Gök ve Perit Özen dahil 12 öğrencinin yargılandığı davada İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Talip Ergen, İnci ve güvenlik görevlilerine 10 Ocak 2022’de öğrenciler ve avukatlarına haber vermeden gizli ve özel bir duruşma yapmıştı. Duruşmanın katılımcıları arasında Kardoğan da vardı.

70 öğrencinin gözaltına alındığı ve dövüldükleri 9’uncu Boğaziçi Onur Yürüyüşü’nde de Kardoğan yine şikâyetçiler arasındaydı.