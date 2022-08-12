Boğaziçi Atatürk Enstitüsü’nde seçilmiş müdürün görevden alınmasına protesto

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü akademisyenlerinin ardından öğrenciler de seçilmiş müdürün görevden alınmasını protesto etti.

Fotoğraf: Twtitter

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde müdür olarak görevli Prof. Dr. Cengiz Kırlı yerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Prof. Dr. Sevtap Demirci atanmıştı. Atamayı kabul etmediğini belirten Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü akademisyenlerinin ardından öğrenciler de tepki gösterdi.

Evrensel’in aktardığına göre bugün Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te bir araya gelen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğrencileri bir basın açıklamasıyla atamayı üniversitelere ‘geniş bir sindirme operasyonunun parçası’ olarak değerlendirdi.

Boğaziçi Akademisyenleri’nin rektörlük önündeki nöbetinin 586’ncı gününde “Cengiz Kırlı Seçilmiş Enstitü Müdürümüzdür! Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz!” diye yazılı pankartla Güney Meydan’da toplanan öğrenciler şunları dedi:

“Direnişimizin 585’inci günü boyunca üniversitemizde birçok usulsüzlük ve üniversite demokrasisini ayaklar altına alan kararlarla karşı karşıya kaldık. Bu kararlara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. 8 Ağustos günü, Kayyum Naci İnci, seçilmiş enstitü müdürümüz Cengiz Kırlı’nın görev süresi dolmasına henüz bir buçuk yıl varken, hiçbir gerekçe göstermeden görevden alındığını bir EBYS bildirimi ile duyurdu. Yerine, enstitü müdürü olarak Sevtap Demirci’yi atadı.

‘Sadece üniversitemiz özelinde değil, bütün Türkiye’de özgür ve özerk bir üniversite!’

Bir buçuk sene boyunca Boğaziçi Üniversitesinin niteliğinin günden güne erimesine, özgür düşünce ortamının yok edilmeye çalışılmasına, bileşenlerin iradesinin ayaklar altına alınmasına, her türlü zorbalık ve baskının üniversite içerisinde var edilmeye çalışılmasına şahit olduk. AKP’nin ve kayyumluğun üniversitemizde sürdürdüğü sindirme politikasının bir çıktısı olan bu karar bizleri şaşırtmadı ve Atatürk Enstitüsü de atanmışlardan nasibini aldı. Bu nedenle dün de sadece üniversitemiz özelinde değil, bütün Türkiye’de eşitlikçi, demokratik, özgür ve özerk bir üniversite sistemini talep ettiğimiz gibi bugün de bu talebimizi savunmaya devam ediyoruz.

Atatürk Enstitüsü öğrencileri ve mezunları olarak kayyumluğun bu kararını tanımıyoruz. Öğrencileri olarak seçilmiş enstitü müdürümüz Cengiz Kırlı’nın antidemokratik şekilde görevden alınmasını kabul etmiyoruz.

585 gündür söylediğimiz gibi kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.“