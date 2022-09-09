Boğaziçi’nde barınma krizi : ‘TÜRGEV yurtlarına mahkum kalmak istemiyoruz’

AYŞEGÜL KASAP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci öğrencileri iktidara yakınlığıyla bilinen BURA Derneği ve tarikat yurtlarına ‘mahkum etti.’

Fahiş kira fiyatlarını hatırlatan öğrenciler ev de tutamayacaklarını söyledi ve üniversite yönetiminin ‘bilinçli’ olarak mı önlem almadığını sorguladı: “TÜRGEV yurtlarına gitmek istemiyorum. Üniversite neden yurt ayarlamadı? Bizim geleceğimizi bilmiyor muydu? Biliyorlardı.“

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi’nde okula bu sene başlayacak ve çoğu şehir dışından gelen hazırlık öğrencilerin yurt sonuçlarını açıklamıştı. Yönetim, 21 Temmuz-1 Ağustos arasında düzenlenen tanıtım günlerinde şehir dışından gelen tüm öğrencilere yurt sözü vermişti ama en az 600 kişi açıkta kaldı.

Aslında krizin altında yatan temel neden geçen yıl 18 Şubat’ta tepeden inme bir kararla Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi’ne tahsis edilmesiyle başladı. Kayyım yönetim hazırlık öğrencilerinin artık bu kampüste eğitim göreceğini söyledi.

Daha önceden hazırlık eğitimi iki kampüste veriliyordu. Kilyos (Sarıtepe) Kampüsü ve Kuzey Kampüsü. Kilyos’ta üç yurt var ve 1100 kapasiteye sahip. Şehir dışından gelen öğrenciler ucu ucuna da olsa bu yurtlara yerleşebiliyordu.

Kayyım yönetimi Anadolu Hisarı’nda da yurt olduğunu söylemişti ama daha sonra burada yurt olmadığı anlaşıldı.

‘Tarikat yurtlarına mahkum kalmak istemiyoruz’

Şehir dışından gelen hazırlık öğrencileri dışarda kaldı. Konuştuğumuz öğrenciler çevrede tarikat yurtları olduğunu belirtti ve “Oralara gitmek istemiyoruz. Bizim geleceğimiz belliydi neden önlemler ona göre alınmadı. Tarikat yurtlarına ya da BURA derneğinin yurtlarına mahkum kalmak istemiyoruz” dedi.

Öğrencilerin kiralık evlere çıkması da imkansız. Kira fiyatları fahiş oranda artmış durumda: “7 bin liradan aşağı kiralık ev yok. Nasıl tutalım? Bunun faturaları var, gıda harcamaları var. Mümkün değil.”

Tarikat ve BURA yurtları ‘imdada’ yetişmiş

İktidara yakınlığıyla bilinen BURA Derneği, Boğaziçi yönetiminin açığını kapatmak istedi. Bunu sitesinde duyurdu: “BURA Boğaziçi Üniversiteliler derneği olarak kalacak yer arayışlarınızda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu amaçla yurt hizmeti veren bazı kurumlarda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine kontenjan ayrılmasını sağladık.”

Kontenjan ayırdıkları yurtlar şöyle:

İlim Yayma Cemiyeti Çamlıca Erkek Yurdu

İlim Yayma Cemiyeti Beykoz Erkek Yurdu

TÜRGEV Zekiye Gönenç Kız Yurdu

Konuştuğumuz bir öğrenci “Bu bilinçli olarak mı yapıldı diye düşünmeye başladım artık. Ben TÜRGEV yurtlarına gitmek istemiyorum. Üniversite neden yurt ayarlamadı? Bizim geleceğimizi bilmiyor muydu? Biliyorlardı. Neden yurt meselesini çözmediler o zaman? Bizi neden TÜRGEV yurduna mecbur bırakıyorlar” dedi.

Öğrencilerden İBB’ye çağrı

Öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) de seslendi: “Şu anda bize tarikat yurtlarına mecbur bırakıyorlar. Buralarda kalmak istemiyoruz. İBB bizler için de yurt açabilir mi?”