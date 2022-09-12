Boğaziçi’nde yurt krizi: Kadın öğrencilerin yerleştiği yurtlar, erkeklere tahsis edilecek

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde yurt krizi büyüyerek devam ediyor. Okul yönetimi, verdiği sözlere rağmen şehir dışından gelen en az 600 hazırlık öğrencisini yurtsuz bırakmıştı. Yönetim, aldığı yeni kararlarla okulun yurtlarına yerleştiğini bildirdiği kadın öğrencileri yurtlardan çıkarırken, onların yerine erkek öğrencileri alacak.

Yurt sonuçlarına göre yapılan planlar bozuldu ve yeni mağduriyetler oluştu. Hazırlık eğitiminin ilk üç haftası da yönetimin plansızlığından dolayı çevrimiçi düzenlenecek. Okulun yeni kararlarında da birçok soru işareti bulunuyor.

Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi’nde okula bu sene başlayacak ve çoğu şehir dışından gelen hazırlık öğrencilerin yurt sonuçları 6 Eylül’de açıklanmıştı. Yönetim, 21 Temmuz-1 Ağustos arasında düzenlenen tanıtım günlerinde şehir dışından gelen tüm öğrencilere yurt sözü vermişti ama en az 600 kişi açıkta kalmıştı.

Aslında krizin altında yatan temel neden, 18 Şubat’ta tepeden inme bir kararla Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi’ne tahsis edilmesi. ‘Kayyım’ yönetim hazırlık öğrencilerinin artık bu kampüste eğitim göreceğini söyledi.

Daha önceden hazırlık eğitimi iki kampüste veriliyordu: Kilyos (Sarıtepe) Kampüsü ve Kuzey Kampüsü. Kilyos’ta üç yurt var ve 1100 kapasiteye sahip. Şehir dışından gelen öğrenciler ucu ucuna da olsa Kilyos yurtlarına yerleşebiliyordu. Kuzey Kampüste de, genelde İstanbul’da ikamet eden öğrenciler eğitim görüyordu.

Hazırlık sınıfı öğrencilerinden 550 tanesi, hazırlık kampüsüne kısa mesafede bulunan Kandilli Kampüsü’nün yurtlarına yerleştirildi. Geri kalan öğrenciler ya açıkta kaldı ya da Esenyurt ve Başakşehir gibi hazırlık kampüsüne uzak KYK yurtlarına yerleşti. Hazırlık kampüsü Beykoz’da bulunuyor ve dersler sabah saat 09:00’da başlıyor.

Sonuçlar yayımlandıktan sonra açıkta kalan hazırlık öğrencileri sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getirdi. Diken, 7 Eylül’de de krizin perde arkasını anlatan bir haber yayımlamıştı. Okul yönetimi, aynı günün akşamında bir açıklama yayımlayarak ‘barınma krizinin asılsız olduğunu’ söylemişti ama aynı açıklamada doğrudan olmasa da okulun yurt vermediği öğrencilerin olduğunu belirterek krizle ilgili iddiaları doğrulamış oldu. Yönetimin kaç kişinin yerleşmediğiyle ilgili açık konuşmaması da dikkat çekti. Yönetimin, yurt sonuçlarını, herkese tek tek sadece kendi sonuçlarını görecek şekilde e-posta atarak bildirmesi, yani sonuçları gizli gizli açıklaması da şaibeleri artırdı.

Yönetim, iddiaların asılsız olduğunu söylese de dün, ‘krizi çözmek’ için yeni kararlar alındığını duyurdu ama bu kararlar da yeni mağduriyetler oluşturdu.

Kadın öğrenciler çıkartıldı, yerleri erkeklere verilecek

Hazırlık öğrencilerinin tespit ettiğine göre, okulun Kandilli yurtlarına yerleştirilen 550 öğrencinin 277’si kadın öğrencilerden oluşuyor. Okul, yayımladığı yeni açıklamayla, Kandilli yurduna yerleştirdiği 277 kadın öğrenciyi başka yurtlara ‘transfer’ edeceğini duyurdu. Kandilli, erkek öğrencilere tahsis edilecek.

Okulun açıklamasına göre, Kandilli yurduna yerleştirilmesi öngörülen kadın öğrencilerden KYK yurdu başvurusu olanların tamamı Acıbadem ve Anadolu Hisarı’nda bulunan KYK yurtlarına transfer edilecek. Kandilli yurduna yerleşen ancak KYK yurdu başvurusu olmayan kadın öğrencilerse ‘kapasitesi artırılan yurtlara’ kaydırılacak. Yönetim, bu yurtların hangi yurtlar olduğunu ve kapasite artırımın nasıl yapılacağını açıklamadı. Yani, okulun yurduna yerleşme hakkı verilen kadın öğrenciler yurttan çıkartılırken, burası erkek öğrencilere tahsis ediliyor. Kadın öğrencilerle ilgili sürecin nasıl işleyeceğiyse belirsiz.

İddialara göre, eskiden Kuzey Kampüs’te hazırlık eğitimi veren bina yurt olacak veya hukuk fakültesine verilecek. Diğer bir iddiaya göre de, Kuzey Kampüs’teki mevcut yurtlardaki odalara ve ortak alanlara yatak eklenerek kapasite artırılmaya çalışılıyor. Ayrıca, bazı öğrencilerin Kilyos Kampüsü’ne kaydırılması da gündemde.

Kuzey Kampüs Sarıyer’de. Kilyos daha uzakta. Acıbadem KYK yurdu da hazırlık kampüsüne 1,5 saat uzaklıkta. Hazırlık kampüsüyse Beykoz’da bulunuyor.

Yurt sonuçları açıklanmadan önce Kandilli yurdunun kapasitesi 294 kişi artırılarak 550’ye çıkartılmıştı. Kapasite, odaları, yatak ekleyerek iki, dört ya da altı kişilik yaparak arttı. Okulun, kesin olarak duyurduğu başka bir artış yok.

Öğrenciler belirsizlikten şikayetçi

Diken’e konuşan öğrenciler, okulun açıklamasında birçok noktanın belirsiz olduğunu söylerken okulun net olmamasından şikayetçi.

Kararların ilk maddesinde farklı KYK yurtlarına yerleştirilen kadın öğrencilerin talep etmeleri durumunda Acıbadem ve Anadolu Hisarı KYK yurduna yerleştirilebileceği yazıyor ama sürecin nasıl işleyeceği ve kaç kişinin yerleşeceği belirsiz.

Kandilli yurtlarından çıkarılan kadın öğrencilerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi ve yurt çıkmayan ama Kandilli’ye yerleşmek isteyen erkek öğrenciler için de süreç ve kontenjanlar belli değil. Okula uzak KYK yurduna yerleşen öğrencilerin de okula yakın KYK’ye yurtlarına yerleşeceği söyleniyor ama yine bu yurtların hangisi olduğu ve sürecin nasıl işleyeceği belirsiz.

Aynı kararlarda “Ön yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilemeyen ve KYK yurtlarına da başvuramamış diğer bütün öğrencilerimiz kapasitesi artırılan yurtlarımıza yerleştirilecektir” deniyor ama burada da kapasitesi artırılan yurtların hangisi olduğu ve sürecin nasıl işleyeceği belirtilmedi.

Kararlarda yazana göre, okul yönetimi, KYK’yle anlaşmış ama KYK başvuru ücreti yatırmak için son gün 9 Eylül’dü. Yurda yerleştiği bildirilen ama şimdi bu hakkı elinden alınan kadın öğrenciler, şu an KYK ücreti de yatıramıyor. Bu sorunun çözümü de henüz açıklanmadı.

Bunun haricinde, Boğaziçi öğrencilerinin yerleştirilmesi planlanan KYK yurtlarına yerleşen ve Boğaziçili olmayan öğrencilerin akıbeti de belirsiz. Boğaziçili öğrenciler, okulun net olmasını isterken mağduriyetleri gidermek için yeni mağduriyetlerin oluşmamasını talep ediyor.

Plansızlıktan dolayı hazırlık eğitimi yaklaşık üç hafta çevrimiçi olacak

26 Eylül’de okulda, hazırlık sınıfı öğrencilerine düzey belirleme sınavı uygulanacaktı. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler sınıflara ayrılacaktı. Dersler de 28 Eylül’de başlayacaktı. Bu sırada hazırlık öğrencilerine yönelik üniversite tanıtım günleri düzenlenecekti. Ayrıca, oryantasyon günleri kapsamında öğrenci kulüpleri kendilerini tanıtacaktı ve isteyen öğrenciler kulüplere üye olabilecekti. Bu, okula yeni gelen öğrencilerin okula alışması için önemli bir süreçti.

Yönetim, dünkü açıklamasında, yurtların 15 Ekim’de hazır olacağını belirterek hazırlık eğitiminin bu tarihe kadar çevrim içi yapılmasına karar verdiğini duyurdu. Düzey belirleme sınavı da çevrim içi olacak.

Anadolu Hisarı Kampüsü’nde inşaat

Bunun haricinde Anadolu Hisarı Kampüsü’nde yoğun inşaat çalışmaları var. Kampüsü gezen veli ve öğrenciler, kampüsteki görevlilerin, kampüsün daha geç bir tarihte hazır olabileceğini söylediğini aktarıyor. Kampüsteki inşaat halinde olan yerlerin de dersliklerin olduğu iddia ediliyor. Yönetim, dile getirmese de kampüsteki inşaat faaliyetlerinin, hazırlık eğitimin ilk üç haftasının çevrimiçi olmasının ana sebebi olduğu iddia ediliyor.

Diken’e iletilen fotoğraflar. Anadolu Hisarı Kampüsü

Diken’e konuşan bir öğrenci, ilk üç haftanın çevrimiçi olmasını şu sözlerle değerlendirdi: “Oryantasyon, hazırlık öğrencileri için okula adapte olmayı kolaylaştıran bir süreç. Bu süreçte, sosyalleşmenin ve yeni insanlar tanımanın en önemli yerlerinden biri olan kulüplerle buluşuyor ve üye oluyoruz. Bunu kaçıracağız ve her şeyin yüz yüze olmasına rağmen yönetimin plansızlığından dolayı okula kötü bir başlangıç yapacağız.”

Başka bir öğrenci de “Yurt problemi olacağı daha önceden belli değil miydi? Niye daha önceden önlem almadılar” dedi.

Sonuçlara göre tasarlanan planlar bozuldu, gereksiz harcamalar yapıldı

Öğrenciler, 6 Eylül’de açıklanan sonuçlara göre plan yaptı. Yurda yerleşen öğrenciler, İstanbul’a gelmek için uçak bileti aldı ve ailelerin o gün kalacakları yerlerin rezervasyonunu halletti çünkü yurda giriş tarihleri belliydi. Yurt çıkmayan veya KYK yurdu Başakşehir ve Esenyurt gibi uzakta bulunan öğrenciler de okula yakın özel yurtlarla sözleşme imzaladı veya daire kiraladı.

Okulun yeni kararlarına göre, yurt çıkmayan öğrencilere okul veya KYK yurduna erişme ihtimali doğdu. Açıklamaya göre, erkek öğrenciler, Kandilli yurdunda kadın öğrencilerin yerini alırken, yurt çıkmayan diğer öğrencilere de KYK’de kalma ‘fırsatı’ verilecek. Yeni kararlar, öğrencilerin planlarının bozulmasına ve yeni mağduriyetlerin oluşmasına neden oldu.

Kandilli yurtlarına yerleşmesine rağmen bu hakkı elinden alınan kadın öğrenciler Diken’e konuştu. Çok sayıda öğrenci, bunun haksızlık olduğunu belirterek mağduriyetlerini özetle şu sözlerle dile getirdi: “Yerleştirildiğimiz yurdun açılma tarihi, kayıt için istenilen evraklar dahil kesinken ve biz tüm planlarımızı, hazırlıklarımızı yapmışken, uçak biletlerimizi, bizimle yurda kefil olacak aile üyemizin konaklaması için rezervasyonlarını buna göre ayarlamıştık. Şu an her şeyi iptal edip biletlerimizi yakmak zorundayız. Sürecin nasıl işleyeceği de belli değil. Nereye yerleşeceğim, açıkta mı kalacağım bilmiyorum.”

Diken’e konuşan başka bir öğrenci de, kendisine yurt çıkmadığı için özel bir yurtla 12 aylık sözleşme imzaladığını ve okul yurduna yerleşmesi halinde bile bu parayı ödemek zorunda olduğunu belirtti. Özel yurtlar, Boğaziçi’nin yurtlarından daha pahalı.

Ayrıca, düzey belirleme sınavı için bilet alan öğrencilerin de biletleri, sınavın çevrimiçi yapılacağının duyurulmasından dolayı yandı.

Tarikat ve cemaat yurtları önerilmişti

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilere, yurt ve burs konusunda başvurabilecekleri üç kurum önermişti. Bu kurumlar Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) ve Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV).

BURA, internet sitesinden, yurt çıkmayan öğrencilere İlim Yayma Cemiyeti’yle Türgev’in yurtlarını önermişti.

BYV de, e-posta aracılığıyla, yurt arayan öğrencilere birçok cemaat ve tarikat yurdunu önermişti. Önerilen yurtlar şöyle:

Etiler Camii Kız Öğrenci Yurdu

İnsan Vakfı

Ensar Vakfı

İlim Yayma Cemiyeti

Türgev

Önder

Diyanet Vakfı

Yeni Dünya Vakfı

Birlik Vakfı

Alıcı e-postası ve ‘Merhaba’dan sonra yazan isim sansürlenmiştir

Diken’e önceden konuşan öğrenciler, tarikat yurtlarına mahkum olmak istemediklerini söylemişti.

Boğaziçi Üniversitesi, yurt vermediği öğrencilerin olduğunu tekrar kabul etti

Boğaziçi Üniversitesi, 7 Eylül’de açıklama yayınlamış ve okulda barınma sorunun olmadığını ve tüm bunların hepsinin karalama kampanyası olduğunu savunmuştu. Açıklamada, öğrencilerin KYK yurtlarına yerleştiğini belirterek yurt vermediği öğrencilerin olduğunu kabul etmişti.

Dün, yurtlar müdürlüğünün sayfasında yayınlanan açıklamada “Son durumda başvuru yaptığı halde barınma hakkı kazanamayan öğrencimiz kalmayacaktır” dendi. Başka bir madde de ‘ön yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilemeyen’ öğrencilerden bahsedildi yani barınma hakkı kazanamayan öğrencilerin bulunduğunu tekrardan kabul etmiş oldular.

Benzer açıklamayı sosyal medyadan da yayımlayan yönetim, yurt kriziyle ilgili kamuoyunda yer alan ‘iddiaların’ ‘asılsız’ olduğunu söyledi.