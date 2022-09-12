Kraliçenin corgi’leri oğlu ve eski eşine emanet

8 Eylül’de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in çok sevdiği corgi’lerinin bakımını ortanca oğlu Prens Andrew ve eski eşinin üstleneceği belirtildi.

Kraliçe ve Prens Andrew. Fotoğraflar: Press Association

19 Eylül’deki cenaze öncesi binlerce kişi kraliçeye saygı ve sevgilerini ifade etmek için başta başkent Londra’daki Buckingham Sarayı olmak üzere onun yaşadığı, onunla özdeşleşen yerlere akın edip çiçek ve notlar bırakıyor.

Çoğunun aklında, ”Çok sevdiği corgileri ne olacak” sorusu vardı. Bazı kart ve notlarda corgi resimleri bulunuyordu.

BBC’nin haberine göre ‘Muick’ ve ‘Sandy’ adlı corgi’ler ABD’de seks skandalına karıştıktan sonra aktif görevlerini bırakan Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’a emanet. Bu iki köpek prensin kızları tarafından geçen yıl babaannelerine hediye edilmişti.

96 yıllık ömrü boyunca 30’u aşkın corgisi olan kraliçenin bir köpeği de ‘Candy’ ona da York Dükü ve Düşesi unvanlarının da sahibi prens ve eski eşi bakacak.

Prens Andrew’a yakın bir kaynak şunları söyledi: ”Corgiler dük ve düşesle eve gelecek. Geçen yıl hediye edilen yavruları düşes bulmuştu. Boşandıktan sonra da kraliçeyle yakın ilişkisi devam eden düşes de köpekleri çok seviyor. Zaman zaman birlikte köpeklerini gezdiriyorlardı.”

Aynı kişi prensin de köpekleri çok sevdiğinin altını çizdi.

Prens Andrew ve Sarah Ferguson kraliçeye ait Windsor Şatosu’nun yakınında yaşıyor.