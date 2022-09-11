İskoçya kraliçeyi uğurluyor: Tabutun üzerinde bahçesinden çiçekler var

Ülkesinde, en uzun süre tahtta kalan monark unvanına sahip Kraliçe 2’nci Elizabeth’in naaşını, 8 Eylül’de hayatını kaybettiği İskoçya’daki Balmoral Şatosu’ndan kraliyetin, başkent Edinburgh’daki resmi rezidansı Holyroodhouse’a götürecek konvoy yola çıktı.

Fotoğraf: BBC

Tabutun üzerinde kendi bahçesinden toplanan beyaz çiçeklerden yapılan bir çelenk var.

96 yaşında hayatını kaybeden kraliçenin naaşını taşıyan konvoyda aileyi kızı Prenses Anne temsil ediyor. Altı saat sürecek yolculukta konvoyun geçtiği yerlerde yaşayanlar yol kenarına gelip onu uğurlama fırsatı bulacak.

Fotoğraf: Reuters

Aberdeen ve Dundee kentinden geçecek konvoy Edinburgh’a ulaştığında, kraliçenin naaşı bu gece Holyroodhouse’ta tutulacak. Yarınsa St. Giles Katedrali’ne götürülerek halkın ziyaretine açılacak.

Palmer ve Davidson. Fotoğraf: BBC

Kraliçeye saygı göstermek ve veda etmek isteyenlerin çoğu saatler öncesinden yol kenarlarında beklemeye başladı. John Palmer (51) ve kız arkadaşı Kerry Davidson (40), 80 kilometre uzaklıktaki Elderslie’den konvoyun güzergahı üzerindeki Aboyne’a gitti.

Çift, ”Burada olmak istedik. O bizim hep hayatımızda oldu. Unutulmayacak bir kadın. Ölümü bizi çok üzdü. Veda etmek istedik’‘ dedi.

‘Annemi kaybetmiş gibiyim’

Dundee’de yaşayan Linda McKichen (60) konvoyun geçmesi planlanan saatten dört saat önce beklemeye başladığını söyledi.

McKichen, ”Annemi kaybetmiş gibiyim. Doğduğumdan beri hayatımdaydı. Tarihi bir an. Bir daha kraliçe göremeyeceğim. Bence bu ülke bir daha onun gibi kraliçe göremez” sözleriyle duygularını ifade etti.

Edinburgh Fotoğraf: Reuters

Başkent Edinburgh’da, Kraliyet Darphanesi’nin önünde de büyük bir kalabalık saatler öncesinden konvoyu beklemeye başladı.

Cenaze töreninin düzenleneceği 19 Eylül resmi tatil

19 Eylül’de Londra’daki Westminster Katedrali’nde düzenlenecek cenaze töreni öncesinde salı günü uçakla başkente götürülecek. Çarşamba gününden itibaren dört gün süreyle Westminster Hall’da halkın ziyaretine açılacak.

Kraliçenin ölümü sonrasında tahta geçen oğlu Kral 3’üncü Charles dün St James’s Sarayı’nda konseyin önünde resmen kral ilan edildi. Ulusal marş ilk kez ‘Tanrı kralı korusun’ denerek okundu. Cenazenin düzenleneceği 19 Eylül tatil ilan edildi.

Kraliçe Berkshire’daki Windsor Şatosu’nda bulunan şapelde defnedilecek.