Kraliçenin ölümü sonrasında pullar, paralar ve ulusal marşta ‘kral’ olacak

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ölümü sonrasında ülkede bir devir kapandı, yenisi açıldı. 96 yaşında hayatını kaybeden kraliçenin büyük oğlu Kral 3’üncü Charles tahta geçti. Çoğunluk tarafından sevildiği bilinen kraliçe bir döneme damgasını vurmuş bir isim.

70 yılı aşkın süre tahttayken dünyada ve ülkesinde iz bıraktı. Bu izler kimi zaman bir gülümseme, kimi zaman imparatorluk nişanı verme ya da kupa vermekti.

Bir de güncel hayattaki izleri var ki silinmesi zor. Pullarda, madeni paralarda, pasaportlarda hep onun adı, fotoğrafı var. Peki bundan böyle ne olacak?

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre Birleşik Krallık’ta şu anda 29 milyar madeni paranın üzerinde kraliçenin yüzü var. En yeni tedavüle girenler 2015 yılından. 88 yaşında piyasaya sürülen madeni para hüküm sürdüğü dönemdeki beşinciydi.

Kralın yüzü sola bakacak

Yeni kralın, 2018’de 70’inci yaşını kutladığında adına basılan para yeni basılacak olan hakkında fikir veriyor. Ancak Kraliyet Darphanesi Kral 3’üncü Charles’ın yer aldığı madeni paraları ne zaman ve nasıl basacağını henüz açıklamadı. Kesin olan şeyse kraliçenin yüzü paralarda sağa dönük olduğu için onunki sola dönük olacak. Gelenek böyle!

Kraliçenin yer aldığı demir paralarınsa uzun yıllar tedavülde kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Hükümetin onayından geçince yeni kralın portresinin yer aldığı paralar Galler’deki Kraliyet Darphanesi’nde basılacak.

80 milyar sterlin değerinde banknot

Sadece madeni paralarda değil banknotlarda da kraliçenin fotoğrafı var. Piyasada 4,5 milyar banknot olduğu, bunların değerinin 80 milyar sterlin olduğu açıklandı. Onlar da tedavülde kalacak. Tedavülden kalkma durumu olursa merkez bankası çok önceden bildirip değişimi için süre verecek.

Fotoğraf: linns.com

1967’den bari Kraliyet Postası’nın bastığı pullarda da Kraliçe 2’nci Elizabeth’in fotoğrafı ya da silueti var. Bu pulların üretimi durdurulacak. Elde olanlar paket ve mektup yollanırken kullanılabilecek. Yenileri, yani kralın yer aldığı pullar basılacak. Henüz ‘krallı’ pulların tasarımının nasıl olacağı açıklanmadı.

Posta kutuları

Sadece pulların değil posta kutularının da üzerinde kraliçenin izi var. Birleşik Krallık’taki 115 bin posta kutusunun yüzde 60’ında ‘EIIR’ (Elizabeth II ve kraliçe anlamındaki Regina’nın kısatlması) damgası yer alıyor. Bundan böyle konulacak yeni kutularda kralın simgesi her alacak. Eskilerdeki EIIR değiştirilmeyecek.

Pasaportlar değişecek

Kraliçenin adını geçtiği bir şey de pasaportlar. Ülkedeki tüm pasaportlar ‘Majestlerinin’ adına düzenleniyor. Ancak şimdiye kadar kraliçeye hitaben ‘her Majesty’ kullanılıyordu. Bundan böyle kralı temsilen ‘his Majesty’ kullanılacak. Eski pasaportlar yani kraliçenin adına basılanlar kullanılmaya devam edilecek. Yeni basılan pasaportlar kralın adına basılacak.

‘Tanrı kralı korusun’

Ulusal marştaki ”Tanrı kraliçeyi korusun” ifadesinin yeriniyse ”Tanrı kralı korusun” alacak. Yarın 3’üncü Charles’ın kral olduğu, konsey toplantısında resmen ilan edilecek ve 1952’den beri ilk kez marş ”Tanrı kralı korusun” ifadesiyle okunacak.