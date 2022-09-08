İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in sağlık durumundan endişelenen doktorlarının onu tıbbi gözetim altında tuttuğu açıklandı.

Kraliçe ve Lizz Truss Fotoğraf: Reuters

96 yaşındaki kraliçenin İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda tıbbi gözetim altında olduğunu duyuran Buckingham Sarayı sağlık durumuyla ilgili başka ayrıntı paylaşmadı.

”Bu sabahki değerlendirme sonrasında kraliçenin doktorları sağlık durumundan endişe duyduklarını söyledi ve gözetim altında olmasını istedi” ifadeleri kullanılan açıklamaya göre oğlu Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla Balmoral’da.

Tahtın ikinci varisi olan torunu Cambridge Dükü William da oraya gitmek için yola çıktı. Ülke basını, ailenin toplanmasının, durumunun ciddiyetinin işareti olduğunu yazdı.

Kraliçe, dün katılacağı bir toplantıya doktorların dinlenmesini tavsiye etmesi üzerine katılmamıştı.

Ülkenin yeni başbakanı Liz Truss, Twitter paylaşımında tüm ülkenin bu haberden büyük üzüntü duyduğundan emin olduğunu ifade ederek, ”Kalplerimiz onunla ve ailesiyle” yazdı.

Kraliçe, önceki gün onu Balmoral Şatosu’nda kabul etmişti.

1926 doğumlu kraliçe babası 6’ncı George ölünce 6 Şubat 1952’de tahta çıktığında 25 yaşındaydı. 1953’te 2 Haziran’da taç giyme töreni düzenlendiği için tahttaki 70’nci yılını haziran ayı başında kutladı.

73 yıllık eşi Prens Philip’i geçen yıl kaybeden Kraliçe 2’nci Elizabeth’in üç oğlu bir kızı var. Geçen yıl ilk kez bastonla görüntülenen kraliçe son dönemde nadiren etkinliklere katılıyordu. Nisan ayında Covid-19’a yakalanıp sağlığına kavuştu.