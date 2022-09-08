Kraliçe 2’nci Elizabeth öldü: Bir devir kapandı

Bu sabah doktorlarının sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle tıbbi gözetim altında tutma kararı aldığı Kraliçe 2’nci Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıl 214 gündür tahtta olan kraliçenin ölümüyle bir devir kapandı.

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki kraliçenin İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda tıbbi gözetim altında olduğunu duyurmuştu. Oğlu veliaht Prens Charles ve gelini Cornwall Düşesi Camilla yanındaydı. Başta torunu Cambridge Dükü William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine, ABD’ye yerleşen kardeşi Prens Harry olmak üzere aile üyeleri Balmoral’da toplandı.

Saray akşam saatlerinde haberi duyurdu. Açıklamada, 2’nci Elizabeth’in Balmoral Şatosu’nda huzur içinde öldüğü yazıldı.

Buckingham’da bayraklar yarıya indirilirken ölüm bildirimi sarayın kapısına asıldı.

Fotoğraf: Reuters

73 yıllık eşi Prens Philip’i geçen yıl kaybeden Kraliçe 2’nci Elizabeth bir süredir yürümekte güçlük çekiyordu ve baston kullanıyordu. Son olarak ülkenin yeni başbakanı Liz Truss’ı, önceki gün Balmoral Şatosu’nda kabul eden kraliçe, son dönemde nadiren etkinliklere katılıyordu. Nisan ayında Covid-19’a yakalanıp sağlığına kavuşmuş dün için planlanan bir etkinliğe katılmasına doktorları izin vermemiş, dinlenmesini tavsiye etmişti.

Yeni başbakan Liz Truss’ı kabul ederken. (Fotoğraf: Reuters)

Özellikle son bir yılda fiziksel anlamda geçmişe oranla daha güçsüz olduğu gözlerden kaçmayan kraliçenin üç oğlu bir kızı var. Prens Charles, Prens Andrew, Prens Edward ve Prenses Anne. 2002’de kız kardeşi Prenses Margaret’i kaybeden kraliçe annesini de aynı yıl, 101 yaşında kaybetmişti.

Tahta Prens Charles oturacak

Teamüllere göre onun yerine büyük oğlu Prens Charles (73) tahta oturacak. Tahtın ikinci varisi büyük oğlu Prens William, üçüncü varisiyse onun en büyük oğlu Prens George.

1996’da ilk eşi ve iki oğlunun annesi Prenses Diana’dan boşanan Prens Charles, 2005’te Camilla Parker Bowles’la evlenmişti. Prensle ikinci evliliğini yapan ve Cornwall Düşesi unvanını alan Bowles’un kraliçe olup olamayacağı tartışma konusu olmuştu.

Camilla’nın kraliçe olmasını istediğini açıkladı

Bu yıl şubat ayında Kraliçe 2’nci Elizabeth, Cornwall Düşesi Camilla’nın kraliçe olmasını istediğini duyurmuştu. Düşesin, ‘queen consort’ (eşinin kral olmasından kaynaklı anlamında) olacağı belirtilmişti.

Prens Charles, Kraliçe 2’nci Elizabeth, Prens Louis, Cambridge Düşesi Catherine, Prenses Charlotte, Prens George, Prens William (Fotoğraf: Reuters)

Kraliçe babası 6’ncı George ölünce 6 Şubat 1952’de tahta çıktığında 25 yaşındaydı. 2 Haziran 1953’te taç giyme töreni düzenlendiği için tahttaki 70’nci yılını haziran ayında kutladı. Ülkenin dört bir yanında fener alaylarından, sokak partilerine çok sayıda etkinlik düzenlendi. Kendisi de Buckingham Sarayı’nın balkonundan aile fertleriyle beraber toplanan kalabalığı selamladı. 2 Haziran kraliçenin ‘resmi doğum günü’ kabul ediliyordu.

Kraliçe 2’nci Elizabeth, 9 Eylül 2015’te, 63 yıl 216 gün hüküm süren Kraliçe Victoria’yı geride bırakarak ülkenin en uzun süre tahtta oturan ismi olmuştu.

14 başbakan gördü

Tahtta oturduğu sürece ülkesinde 14 başbakan gördü.

Kamuoyunun birbirinden renkli kıyafet ve onlara uygun şapkalarla görmeye alışık olduğu Kraliçe 2’nci Elizabeth 1970 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda’ya ziyareti sırasında bir kraliyet geleneğini yıkarak uzaktan el sallamak yerine halkla bire bir temas kurmuştu.

Fotoğraf: Channel 5

Kraliçe 2’nci Elizabeth yıllar sonra, 1997’de oğlu Charles’tan boşanan ‘halkın prensesi’ Diana, Fransa’nın başkenti Paris’te trafik kazasında ölünce belki de tahtta geçirdiği süredeki en anlamlı adımlarından birini atmıştı. Eşi Prens Philip’le sarayın önünde toplanan kalabalığın yanına giderek onların acısını paylaşmıştı.

Amcasının ABD’li aşkı sayesinde tahta oturdu

Kraliçe 2’nci Elizabeth’in tahta çıkmasının ilginç bir öyküsü var. Aslında amcası 8’inci Edward ve babasından sonra üçüncü sıradaydı. Ancak dedesi 1936’da ölünce tahta çıkan amcası 8’inci Edward bir yıl sonra iki kez boşanmış ABD’li Wallis Simpson’la evlenmek için tahtı bıraktı. Kraliyet ailesinde böyle bir evlilik kabul edilemezdi. Bunun üzerine tahta babası oturdu ve o ölünce de kendisi. Amcası tahtta kalsa onun çocukları tahtın öncelikli varisi olacaktı ve büyük olasılıkla sıra babasına ve ona gelmeyecekti.