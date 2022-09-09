Bir ulus yasta: Kraliçe 2’nci Elizabeth’e nasıl veda edilecek?

”O modern Britanya’nın üzerine kurulduğu bir kayaydı.” Bu sözler, dün hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in salı günü kabul ettiği yeni başbakan Lizz Truss’a ait. O gün çekilen kare kraliçenin basına yansıyan son fotoğrafı oldu.

Babasının başbakan olduğu dönemde, çocukken onunla tanışan Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun ‘dünyada en sevdiği isimlerden biri.’ Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’a göreyse ülkesinin dostu olduğunu bildiği kraliçenin Fransız halkının kalbinde ayrı bir yeri vardı. Monarşi karşıtları olsa da ülkesinin halkının büyük çoğunluğunun gönlünde de!

Buckingham Sarayı önüne çiçek bırakan bir kişi gözyaşlarını tutamadı. Fotoğraflar: Reuters

2006 yapımı ‘The Queen’ filminde onu canlandıran Britanyalı oyuncu Helen Mirren belki de en çarpıcı ifadelerle onu anlatan isimlerden biriydi: ”Taçlı veya taçsız asaletin simgesi.”

Etkinlikler iptal

Onun ölümüyle yas süreci başladı. Bayraklar yarıya indi. Kraliyet ailesinin internet sitesinin zemini siyaha döndü. Hükümete bağlı resmi kurumların sitelerine siyah bant kondu. Futbol maçları, at yarışları, bisiklet turu dahil spor müsabakaları iptal edildi. Britanya Yayın Kuruluşu BBC’nin eğlence programları ve Mercury Müzik Ödülleri töreni iptal edildi. Tiyatro oyunları bir dakikalık saygı duruşuyla başlayarak sergilenecek.

Fotoğraf: Reuters

Yukarıdaki satırlar İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ardından yapılan paylaşımlardan sadece birkaçı. Ülkesinde milyonlarca kişi 70 yıl tahtta oturan kraliçeden başka monark görmedi. Dünya için de durum pek farklı değil.

Liz Truss, konutu ve ofisi Downing Sokağı 10 Numara’nın önünde halka seslendi.

Ülkesinde tahtta en uzun kalan isim unvanının sahibi kraliçenin ölümüyle bir devir kapandı. Büyük oğlunun Kral 3’üncü Charles’ın dönemi başladı.

Truss’la salı günü Balmoral’da bir araya gelmişti.

Kraliçenin tavrına alışık dünya siyaseti ve ülke halkını her ne kadar kraliyetin katı kuralları olsa da yeni kralın döneminde ne gibi değişimler olabilir merak konusu ama önce bir yüzyıla damgasını vuran, 25 yaşından öldüğü güne kadar çalışan Kraliçe 2’nci Elizabeth’e veda zamanı. Ve, yeni kralın hükümdarlığının resmiyete dökülmesinin.

Onu sadece ailesi, ülkesinin önde gelenleri değil dünya liderleri uğurlayacak. Tabii, dün ölüm haberini alınca gözyaşlarıyla başkent Londra’daki Buckingham Sarayı’nın, çok sevdiği Windsor Şatosu’nun ve başka simge yerlerin kapısına akın edip mum ve çiçekler bırakan halkı da ona veda edecek. Ölümüyle yas süreci başlayan ülkesinde dün kameralara yansıyan gözü yaşı onbinlerce kişi ona saygı, sevgi ve minnetini ifade etti. Her yaştan insan vardı kalabalıkta.

Cenaze Westminster Katedrali’nde

Günleri ve saati henüz netleşmese de tahtta oturduğu sürece 15 başbakan gören kraliçe için 10-11 gün içince Londra’daki Westminster Katedrali’nde tören düzenlenecek. Cenazenin olduğu gün büyük olasılıkla tatil ilan edilecek.

Eski kraliçeye veda edilirken yeni krala ”Hoşgeldin” denecek süreçte yaşanacakları madde madde sıraladık…

*Bugün Londra’ın simgelerinden Hyde Park ve Tower Hill’de top atışı yapılacak.

*Westminster Katedrali, St Paul’s Katedrali’nde çanlar onun için çalacak.

*Ülkenin dört bir yanında bir dakika saygı duruşunda bulunulacak.

*Kral 3’üncü Charles Başbakan Truss’la görüşecek. Cenaze planları netleşecek.

*Kral, hafta içinde ulusa ve İngiliz Milletler Topluluğu’na yönelik canlı yayınlanan konuşma yapacak.

Özel konsey toplanacak

*Yarın (cumartesi) bazı milletvekilleri, bakanlar, lordların katılımıyla Birleşik Krallık Özel Konseyi St James’s Sarayı’nda toplanacak. Bu toplantıda Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü açıklanacak ve yeni hükümdarın ilanı sesli olarak sarayın balkonundan okunacak.

Başkent Londra’daki Piccadilly Circus dahil çok sayıda noktada kraliçe anılıyor.

*Yeni kral, başbakan, kabine, muhalefet lideri, Canterbury Başpiskoposu’yla bir araya gelecek. Kraliçe parlamentoda da anılacak.

*Kraliçe’nin naaşı hayatını kaybettiği, İskoçya’daki Balmoral’dan alınıp kara yoluyla kraliyetin İskoçya’daki sarayı Holyroodhouse’a götürülecek. Oradan da başkent Edinburgh’daki St Giles Katedrali’ne. Burada kraliyet ailesinin katılacağı bir dini tören sonrasında halkın ziyaret etmesi için katedralin kapıları 24 saat açık tutulacak.

*Kraliçenin naaşı başkent Londra’ya götürülecek.

*Kral, Kuzey İrlanda’ya gidip başsağlığı mesajlarını kabul edecek. Başkent Belfast’taki St. Anne Katedrali’nde ayin düzenlenecek.

*Londra’da, kraliçenin tabutunun Buckingham Sarayı’ndan Westminster Hall’a götürülmesinin provaları yapılacak.

Halk ziyaret edebilecek

*Top arabasıyla götürülen Tabut Westminster Hall’da beş gün süreyle tutulacak. Orayda götürüldüğünde kısa bir dini tören yapılacak. Sonrasında bir katafalka konup halkın ziyaretine açılacak.

*Kral, Galler’e gidecek. Başkent Cardiff’teki Llandaff Katedrali’nde de bir ayin olacak. Orada da üst düzey isimlerin başsağlığı dileklerini kabul edecek.

*Cenazeden önceki akşam Kral 3’üncü Charles yabancı kraliyet ailesi mensuplarını karşılayacak.

Windsor’da defnedilecek

*Cenaze Londra’daki Westminster Katedrali’nde düzenlenecek. Tabut Westminster Hall’dan törenle katedrale götürülecek. İki dakikalık saygı duruşu ve bir saat sürecek cenaze töreninin ardından kraliçenin naaşı yine top arabasıyla Hyde Park’a götürülüp devlet törenlerinde kullanılan cenaze aracına konulacak ve Windsor’a götürülecek. Kraliyetin Berkshire bölgesindeki Windsor Şatosu’nun sınırları içindeki St George Şapeli’nde bir tören daha düzenlenecek ve orada defnedilecek.