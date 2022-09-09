Halk kraliçeye ağlıyor: Hayatının aşkının yanında… Onu severek büyütüldüm

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ölümü yediden yetmişe ülkesindeki milyonlarca kişiyi üzdü. Büyük çoğunluğu tahtta ondan başka birini görmemişti. Ülkenin en uzun tahtta kalan isminin İskoçya’daki Balmoral Şatosu’ndan ölüm haberi gelince sevenleri yaşadığı yerlerin kapısına akın etti.

Kartlara yazdıkları satırlarla içini döktü. Oyuncak ayılar, çiçekler, mumlar bırakarak duygularını ifade etti. Çoğunun gözünde yaş vardı.

Fotoğraf:BBC

Binlerce kişinin akın ettiği yerlerin başında başkent Londra’daki Buckingham Sarayı, Berkshire’daki Windsor Şatosu, hayatını kaybettiği İskoçya’daki Balmoral Şatosu geliyor.

Britanya Yayın Kuruluşu BBC kartlardaki notların bazılarını, açtığı mesaj hattına yollanan duygusal paylaşımları ve mikrofon tuttuğu isimlerin söylediklerini aktardı.

Bir kartın üzerinde, ”Kalplerimizin kraliçesi” yazarken bir oyuncak ayının üzerine iliştirilmiş notta, ”Seni sonsuza kadar hatırlayacağım” ifadeleri yer alıyordu.

‘Babama kraliyet üyesi gibi davranmış’

İskoçya’da, Aberdeen’de yaşayan Stephanie Flynn (31), bir dönem bakanlık yapan babasının Balmoral’a davet edildiğini anlatarak, ”Babamı kaybettim ama, ‘Bana kraliyet mensubuymuşum gibi davrandı’ demişti. Çok neşeli, eğlenceli biri olduğunu söylemişti” dedi. Flynn’in, kraliçenin barbekü partisi sonrasında saraya dönerken, ”Atla götüreyim” diyerek onu aracına aldığını aktardı.

Kraliçe, geçen yıl ölen kocası Prens Philip’le Ascot At Yarışları’na giderken. Fotoğraf: Reuters

Kuzey İrlanda’dan Laura Porter da herkese ilham kaynağı olacak bir karakter olduğunu belirterek, ”Philip’in hayatının aşkının yanında olduğunu düşünüyorum” dedi. Ve, ‘halkının hizmetinde olduğunu’ her fırsatta söylemesinin onun için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

‘Ne zaman düşsek ayağa kaldırıyordu’

İngiltere’nin Hull kentinde yaşayan bir kadın, ”Onsuz bir İngiltere eskisi gibi olamaz” derken, bir başkası, ”O her zaman bizim yanımızda olduğunu hissettiriyordu. Ne zaman düşsek ayağa kaldırıyordu” diye andı kraliçeyi.

Kuzey İrlanda’dan ölüm haberini alınca Londra’ya giden Colin McCory, ”Bu herkesin bir gün olacağını bildiği ama bir yandan da tanık olacağını düşünmediği bir şeydi” diyerek anneannesini onu çok sevdiğini söyledi ve ekledi: ”Ben onu severek büyütüldüm. Evimin her odasında fotoğrafları var. ”

İskoçya’da, Dunfermline’de yaşayan Heather McNulty altı yaşındayken Kraliçe 2’nci Elizabeth’le tanışmış. 1970’te İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nda madalya vermek için başkent Edinburgh’a giden kraliçeye çiçek verdiği günü unutamıyor: ”Kırmızı elbisemle güvenliğin yanında majestelerini bekliyordum. Çok güzeldi ve bana teşekkür etti.”

Gözlerinin içine bakmak ayrıcalıktı

1999’da kraliçeden imparatorluk nişanı alan, toplum gönüllüsü Jeanette Warke (78) da onunla tanıştığı günü unutamıyor: ”Gözlerinin içine bakmak bir ayrıcalıktı. Salondaki herkese aynı şeyi hissetirdi. Sanki sadece birimiz vardık ve birimize özel tören düzenlenmişti.”