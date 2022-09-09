İngiltere Kralı 3’üncü Charles ilk konuşmasında ‘sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet’ vadetti

İngiltere Kralı 3’üncü Charles, tahta geçmesinin ardından ilk konuşmasında ‘sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeyi’ vadetti.

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Kraliçe 2’inci Elizabeth’in ölümünün ardından kraliyet ailesinin başına geçen Kral 3. Charles, ilk konuşmada, annesinin 1947’de 21’inci doğum gününde Güney Afrika’nın Cape Town kentinde İngiliz Milletler Topluluğu’na hayatını adamaya söz verdiğini belirtti.

“Görev için fedakarlık yaptı. İlham verdiği sevgi, hayranlık ve saygı, saltanatına damgasını vurdu. Annemin anısını saygıyla anıyorum ve hizmet hayatını onurlandırıyorum” diye konuşan kral, annesi tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünyanın hala İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarıyla baş etmekte olduğunu, son 70 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

3’üncü Charles, şöyle devam etti:

“Kraliçe’nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi ben de ciddiyetle yemin ettim. Tanrı, kalan hayatımın sonuna kadar beni ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri desteklemem için görevlendirdi. İngiltere’nin ya da dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, geçmişiniz ya da inancınız ne olursa olsun, size hayatım boyunca olduğu gibi sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeye çalışacağım.”

William, Galler Prensi oldu

17 yıl önce evlendiği Camilla’nın Kraliçe olarak halka hizmet etmeye devam edeceğini belirten kral, oğlu ve varisi William’ın da Cornwall Dükü olarak kendisinin yerine geçtiğini söyledi.

Kral, William’ı aynı zamanda Galler Prensi olarak ilan ettiğini duyurarak Galler Prensesi olan eşi Catherine’le üstlendikleri sorumlulukları yerine getireceklerinden emin olduğunu belirtti.

Charles, küçük oğlu Harry ve eşi Meghan’a da sevgilerini iletti.

İngiliz monarşisinin en uzun süre taht bekleyen yeni hükümdarı, “Tüm ailem adına, başsağlığı ve desteğiniz için sadece en içten teşekkürlerimi sunabilirim” ifadeleriyle sözlerine son verdi.

Katar şeyhinden bavul dolusu para aldığı ortaya çıkmıştı

Charles’ın veliaht prens olduğu dönemde Katar’ın eski başbakanlarından birinden içinde 1 milyon avro bulunan bavulu kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Britanya’da pazar günleri yayımlanan Sunday Times’ın geçen hazirandaki haberine göre Charles’a, Şeyh Hamad bin Casım’dan bağış olarak toplam üç milyon avro gönderilmişti. Prens, 1 milyonu, 2011-2015’te görevli eski başbakandan nakit olarak elden almıştı. Bir iddiaya göre paranın bir kısmı Prensin yaşadığı Clarence House’taki bir buluşmada el bagajı olarak kullanılabilecek bir çantayla teslim edildi. Diğer kısmı da ünlü mağaza ‘Fortnum and Mason’ın torbalarının içinde verilmişti.

Prensin yaşadığı Clarence House, şeyhten gelen paraların direkt derneklere aktarıldığını açıklamıştı. Açıklamaya göre Charles’ın başında olduğu kuruluşlara para aktarılırken prosedüre uyuldu. Bağışların kabul edilmesinde yasaya aykırı bir durum olmadığı belirtilmişti.

Paranın dernek fonuna aktarıldığı ve oradan eğitim, sağlık, çevre koruma gibi alanlarda çalışan ilgili kuruluşlara yollandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Charles’ın derneklerine bağışlar son aylarda Suudi Arabistan vatandaşı bir bağışçıya Britanya vatandaşlığı ve imparatorluk nişanı garanti edildiğine dair iddialar üzerine mercek altına alınmıştı. Metropolitan Polisi, iddiaların araştırıldığını duyurmuştu. Prens Charles Vakfı’nın eski başkanı Michael Fawcett iddialar üzerine istifa etmişti.